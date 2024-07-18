تكنولوجيا: تسريبات تستعرض تصميم ومواصفات هاتف Oppo A3x

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة Oppo مؤتمر قريباً في السوق الهندي لإطلاق إصدارها المتوسط Oppo A3x، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل تصميم ومواصفات هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي.

جاءت التفاصيل الجديدة حول هاتف Oppo A3x اليوم عبر تقرير “TheTechOutlook”، حيث توضح الصور المسربة تصميم الهاتف المميز بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية، كما تتميز اللوحة الخلفية للهاتف بتصميم مسطح.

كما تؤكد الصور التشويقية على أن الهاتف يأتي بمعايير IP54 في مقاومة الماء والغبار، وتدعم شاشة الهاتف سطوع بنسبة 1000 nits، ومعدل تحديث 120Hz، أيضاً يتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية.

كما تتميز الشاشة بتصميم دائري في الزوايا مع حواف واضحة في محيط الشاشة، ويضم الإطار الجانبي الأيمن زر التشغيل الرئيسي وزر التحكم في مستوى الصوتيات، ويظهر في الجانب الأيسر فتحة شريحة SIM.

أيضاً أوضحت صور أخرى مسربة إختيارات ألوان هاتف Oppo A3x الذي ينطلق قريباً بألوان الأسود، والبفسجي، وأيضاً الأبيض.

وتضم إعدادات الكاميرة مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل، مع مستشعر للكشف عن السطوع والومضات، كما يأتي الهاتف بمستشعر سيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل.

كما تشير التوقعات إلى أن Oppo A3x يأتي بنظام تشغيل Android 14، وواجهة ColorOS 14، ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 6300، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت.

أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5100 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 45W، كما يتميز الهاتف بسماكة 7.68مم.

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