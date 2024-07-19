شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تؤجل التغيير الذى يهدف إلى توفير المساحة داخل أجهزة iPhone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف Ming-Chi Kuo، محلل سلسلة التوريد، إن شركة أبل لم تعد تخطط لاستخدام النحاس المطلى بالراتنج فى اللوحات المنطقية فى طرازات iPhone 17 العام المقبل، وقال كو أن النحاس المطلى بالراتنج فشل فى تلبية "متطلبات الجودة العالية" لشركة أبل، مما أدى إلى إلغاء الشركة خططها لاعتماد المادة لنماذج iPhone 17.

ليس من الوأضح ما إذا كانت شركة آبل ستعيد النظر فى النحاس المطلى بالراتنج لنماذج iPhone 18 أو الإصدارات الأحدث، ولكن يبدو أن المادة على بعد بضع سنوات على الأقل من استخدامها في أجهزة iPhone، وفقًا لموقع macrumors.

النحاس المطلى بالراتنج عبارة عن طبقة رقيقة من رقائق النحاس المطلية بالراتنج، مثل الإيبوكسى، ستسمح هذه المادة بوجود لوحة منطقية أرق، والتى بدورها ستوفر مساحة داخلية أكبر للمكونات وأجهزة الاستشعار الأخرى فى أجهزة iPhone المستقبلية.

كما ترددت شائعات مفادها أن ساعة Apple Watch واحدة جديدة على الأقل ستستخدم النحاس المطلى بالراتنج هذا العام، ولكن من غير الوأضح ما إذا كانت هذه الخطة قد تأخرت أيضًا.