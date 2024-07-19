شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح ميزة "العثور على جهازى" لساعة Pixel Watch قريبا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم جوجل قريبًا ميزة جديدة لمالكى Pixel Watch، دعم شبكة Find My Device، وكانت قد أطلقت شركة التكنولوجيا العملاقة شبكة Find My Device لأجهزة Android عالميًا فى أبريل من هذا العام، لجميع مستخدمى Android لتحديد موقع الهواتف الذكية وملحقاتها، كما أنه مفيد فى العثور على الأجهزة المفقودة، ولا يتطلب العنصر المفقود اتصالًا بالإنترنت حتى يمكن تتبعه، ويشير تقرير جديد إلى أن هذه الميزة قد تكون متاحة قريبًا لأصحاب Pixel Watch.

دعم Google Pixel Watch الجديد لخدمة Find My Device

يُظهر تحليل APK لإصدار تطبيق Pixel Watch 2.5.0.652251118 إعداد "Find My Watch"، وفقًا لتقرير 9to5Google، ويقال أن الإعداد سيسمح لمستخدمى Pixel Watch بقفل ساعتهم والعثور عليها وحتى مسحها عن بعد، حتى لو كان الجهاز غير متصل بالإنترنت.

يتيح الإصدار الحالى من تطبيق Pixel Watch للمستخدمين فقط زر اختصار لفتح تطبيق Find My Device، حاليًا، سيحتاج طراز Pixel Watch أيضًا إلى الاتصال بالهاتف الذكي المقترن أو أن يكون لديه شبكة خلوية نشطة لاستخدام ميزة Find My Device بنجاح.

مواصفات Google Pixel Watch 3 (المتوقعة)

وفى أخبار ذات صلة، من المتوقع أيضًا أن تكشف جوجل عن Pixel Watch 3 قريبًا، وأشارت تسريبات سابقة إلى أنه من المتوقع أن يكون الجيل القادم من الساعات الذكية من عملاق التكنولوجيا متاحًا بأحجام وخيارات اتصال مختلفة، وقد يتوفر طراز Vanilla Pixel 3 بأحجام 41 مم و45 مم، مع كل من المتغيرات الخلوية وWi-Fi، وقد يكون هناك أيضًا خيار Pixel Watch 3XL أكبر.

مثل Pixel Watch 2 الحالية، من المتوقع أن يتم دعم Pixel Watch 3 بواسطة Qualcomm Snapdragon W5 SoC إلى جانب معالج مشترك مخصص، ومن المتوقع أن يدعم مجموعة شرائح النطاق العريض للغاية (UWB)، ومن المرجح أيضًا أن تحصل الإصدارات 41 ملم و45 ملم على شاشات عرض تبلغ 2000 شمعة فى المتر المربع بدقة 408 × 408 بكسل و456 × 456 بكسل على التوالى، وقد يحمل الإصدار الأصغر بطارية بسعة 310 مللى أمبير فى الساعة، بينما يمكن لخيار 45 ملم الحصول على خلية بسعة 420 مللى أمبير فى الساعة.