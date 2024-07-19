شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تدمج خدمة GeForce Now من نفيديا فى صفحات ألعاب Xbox والان مع تفاصيل الخبر

تعمل شركة مايكروسوفت على دمج خدمة GeForce Now من Nvidia فى صفحات متجرها لألعاب اكس بوكس، وسيتيح لك هذا التكامل الاختيار بين Xbox Cloud Gaming أو خدمة GeForce Now من Nvidia عند عرض قائمة الألعاب على الويب.

وتسرد مايكروسوفت حاليا خدمة Xbox Cloud Gaming الخاصة بها فقط تحت "اللعب بالألعاب السحابية" فى قوائم الألعاب، لذا فمن المدهش أن نرى الشركة تضيف خدمة GeForce Now من Nvidia.

فى وقت النشر، لم يتوفر زر "اللعب بالألعاب السحابية" الجديد بعد، لذا ليس من الوأضح ما إذا كان هذا مجرد رابط إلى الصفحة الرئيسية لـ GeForce Now أو ما إذا كان هذا الرابط العميق يربط اللعبة ويطلقها مباشرة على خدمة الألعاب السحابية من Nvidia.

وتُعد فئة GeForce Now RTX 4080 من Nvidia هى خدمة الألعاب السحابية الأكثر إثارة للإعجاب المتوفرة فى الوقت الحالى، حيث ادعت Nvidia أن زمن الوصول الشامل يتفوق على Xbox Series X الذى يعمل محليًا على تلفزيون 60 هرتزًا.

ومع ذلك، لا تعد مايكروسوفت وإنفيديا غريبتين عندما يتعلق الأمر بشراكات الألعاب السحابية، فقد وقعت كلتا الشركتين اتفاقية مدتها 10 سنوات للسماح لشركة إنفيديا بترخيص ألعاب Xbox PC لـ GeForce Now، بما فى ذلك ألعاب Activision Blizzard.

كما طرحت إنفيديا تحديثًا لـ GeForce Now فى وقت سابق من هذا العام يسمح للأعضاء بمزامنة حسابات Xbox الخاصة بهم وعمليات الشراء من Microsoft Store مع خدمة الألعاب السحابية، ويمكنك حتى بث ألعاب Xbox PC من خلال PC Game Pass على GeForce Now.