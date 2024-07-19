شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث للعبة No Man's Sky لاستكشاف النجوم.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

تطلق لعبة No Man's Sky تحديث ضخم جديد يسمى العوالم يوسع رحلات الاستكشاف بين النجوم، ومن المعروف أن لعبة No Man's Sky ترسل اللاعبين فى رحلات استكشاف بين النجوم منذ أكثر من ثمانى سنوات، وربما لم يكتشف المستكشفون عُشر هذا الكون الذى تم إنشاؤه بواسطة الكمبيوتر.

وتحديث العوالم فى الجزء الأول متاح الآن فى No Man's Sky عبر جميع وحدات التحكم بالإضافة إلى الكمبيوتر الشخصي، وهناك أكثر من 40 ميزة جديدة أو تحسينًا أو إصلاحًا أو إضافة.

تحتوى اللعبة بالفعل على أكثر من 18 كوكب ولكن هناك بعض الأنواع الجديدة المضافة إلى هذا المزيج، وأحد أنواع العوالم الجديدة لديه الآن "تشوهات جاذبية" غيرت التضاريس لإنشاء جزر عائمة يمكن استخراجها أو تغييرها أو استخدامها كمنصة لبناء قاعدة رئيسية جديدة فى السماء.

كما حولت No Man's Sky بعض كلماتها إلى مناظر طبيعية "تحت الصفر" مع نباتات جديدة وتكوينات معدنية وتضاريس، حتى أن بعض العوالم قد ولدت أشكالًا جديدة من الحياة مثل الهجائن النباتية والحيوانية بميزات مثل "شوارب تشبه السداة" و"وجوه تشبه البتلات"، وفقًا للموقع الرسمي.

ويأتى تحديث الجزء الأول من Worlds أيضًا مع مجموعة من التحسينات والميزات الجديدة فى الرسوميات، وقد منحت Hello Games كل جزء من عوالمها مظهرًا جديدًا من "السحب الحجمية الجديدة" فى السماء إلى "المياه عالية الدقة" و"المياه الديناميكية" التى تستجيب بشكل أكبر للرياح والعمق وظروف الطقس.