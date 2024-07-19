شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هو تطبيق JioSafe؟ وكيف يختلف عن واتساب وسيجنال؟ والان مع تفاصيل الخبر

من أجل إضافة المزيد من القيمة لمستخدميها، قامت Jio ببناء مجموعة من الخدمات حول شبكات 4G و5G الخاصة بها، حيث قدمت مؤخرًا تطبيق جيوسيف، الذي تدعي أنه تطبيق اتصال فائق الأمان لمكالمات الفيديو.

على الرغم من أن JioSafe يأتي مع رسوم اشتراك شهرية لنظامي التشغيل Android وiOS، إلا أن عملاق الاتصالات أعلن عن عرض تمهيدي، مما يجعله مجانيًا لمدة عام، حيث تحاول الشركة أن تقتطع مساحة لنفسها بين منصات مكالمات الفيديو الآمنة.

إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول JioSafe

في البداية، تدعي Jio أنها آمنة لأنها تستخدم شبكة Jio 5G الآمنة الكميًا والتي يقال إنها غير قابلة للاختراق، كذلك سيتم تشفير كل مكالمة يتم إجراؤها عبر تطبيق JioSafe والمصادقة عليها، مما يجعل من المستحيل الوصول غير المصرح به.

تعد شبكة 5G اللاسلكية نفسها أكثر أمانًا من شبكة 4G/3G/2G بشكل افتراضي، إلى جانب توفير زمن وصول أقل وسرعة إنترنت أعلى، فهو مبني على بنية آمنة، وتحديدًا شبكة 5G المستقلة (SA) والتي تستخدم أجهزة شبكة أساسية مخصصة تتيح تشفير الشبكة 256 بت.

كما أنه يستخدم تقنية تسمى الهوية المخفية للمشترك (SCI)، والتي لن تكشف أبدًا عن هوية المستخدم، نظرًا لهذه المزايا الأساسية، يبدو أن JioSafe هي منصة أكثر أمانًا.

إذا كنت تحاول الاتصال بمستخدم من خلال JioSafe، فإنه يضع علامة عليه أيضًا على أنه آمن باستخدام رمز الدرع لضمان حماية كلا الطرفين من التهديدات المحتملة وإذا لم يكن لدى جهة الاتصال رمز درع، فهي ليست آمنة.

يحتاج المستخدمون إلى منح حق الوصول إلى جميع جهات الاتصال المحفوظة على هواتفهم إلى جيوسيف لتحليل المستخدمين الآخرين، كما يسمح التطبيق للمستخدمين بدعوة الآخرين للتسجيل عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على رابط تنزيل التطبيق من متجر جوجل بلاي أو متجر تطبيقات أبل.

كيف يختلف جيوسيف عن سيجنال

يعد سيجنال أحد تطبيقات المراسلة والمكالمات الآمنة الأكثر شيوعًا؛ ومع ذلك، على عكس JioSafe، يمكن لتطبيق سيجنال العمل على أي شبكة محمول أو شبكة Wi-Fi دون أي متاعب، وعلى عكس جيوسيف، فإن سيجنال هو تطبيق مجاني للاستخدام بدون اشتراكات، ويمكن استخدامه على أي هاتف ذكي تقريبًا، كذلك جيو سيف مملوكة لشركة Reliance Jio، في حين أن سيجنال ليست مملوكة لكيان منفرد أو مجموعة شركات.

كيف يختلف جيوسيف عن واتساب

في حين أن جيوسيف لديه بعض الميزات المشابهة لـ واتساب، فإن تطبيق المراسلة الفورية والمكالمات من ميتا هو نظام أساسي مختلف تمامًا ومتوفر للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية.

عندما يتعلق الأمر بالأمان، فإن واتساب وسيجناب عبارة عن خدمات تعتمد على التشفير الشامل، من ناحية أخرى، يبدو أن جيوسيف في الوقت الحالي يقدم الخدمات المشفرة فقط.

هل جيوسيف بديل أفضل؟

نظرًا لأنها منصة جديدة تمامًا ومتاحة مجانًا، على الرغم من أنها تقتصر على مستخدمي جيو، إلا أن هذا تطبيق مثير للاهتمام يعد بالخصوصية والأمان، ومع ذلك في الوقت الحالي لا يوجد العديد من مستخدمي جيوسيف، ويوجد بالفعل الكثير من تطبيقات المراسلة والمكالمات المجانية والتي يسهل الوصول إليها على مجموعة واسعة من الأجهزة والشبكات.