شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تقدم نصائح لمستخدمى آيفون وماك لحمايتهم من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

تسببت عمليات الاحتيال عبر الإنترنت في إحداث فوضى في حياة الناس، وهم يخسرون المال عن غير قصد بسبب هذه الحوادث، حتى مستخدمي آيفون معرضون لمثل هذه عمليات الاحتيال، لكن آبل تقدم الآن مجموعتها الخاصة من الإرشادات التي يمكنها حماية هؤلاء المستخدمين من التعرض للاحتيال عبر الإنترنت، حيث قامت الشركة بتحديث وثيقة الأمان الخاصة بها بنصائح للتعرف على مخططات الهندسة الاجتماعية وتجنبها مثل رسائل التصيد الاحتيالي وعمليات الاحتيال الأخرى.

يعتمد هذا النوع من عمليات الاحتيال، وفقًا لشركة آبل، على قيام المحتال بانتحال شخصية الضحية أو خداعها أو حتى التلاعب بها من أجل الوصول إلى بياناتها الشخصية من آيفون أو آيباد أو ماك، وتشير شركة آبل إلى أن “المحتالين سوف يتظاهرون بأنهم ممثلون لشركة أو كيان موثوق به عبر الهاتف أو من خلال وسائل الاتصال الأخرى”.

تنتشر عمليات الاحتيال هذه في هذه الأيام، وتستخدم أساليب مختلفة لإجبارك على مشاركة المعلومات الشخصية التي يمكن استخدامها للوصول إلى الحسابات المصرفية وسرقة الأموال دون إثارة أي إنذار، تقول آبل، يمكنك أن تكون يقظًا بشأن هؤلاء المحتالين باتباع النصائح التالية:

التحقق من وجود رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية التي تبدو وكأنها من شركات شرعية

تجنب النقر على الإعلانات المنبثقة التي تدعي أن جهازك يعاني من مشكلة أمنية

يقوم المحتالون المتنكرون في هيئة فريق دعم Apple بالاتصال بك أو إرسال رسائل إليك

لا تقع في فخ العروض الترويجية المجانية للمنتجات والجوائز

لا تقبل أبدًا دعوات التقويم غير المرغوب فيها

كيفية حماية حساب أبل والأجهزة

إذا كنت لا تزال تقع في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، فإن آبل تخبرك بالطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها حماية حساب آبل الخاص بك وأجهزتك.

لا تشارك أبدًا البيانات الشخصية أو المعلومات الأمنية، مثل كلمات المرور أو رموز الأمان، ولا توافق أبدًا على إدخالها في صفحة ويب يوجهك إليها شخص ما.