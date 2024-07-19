شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إضافة 20 مقطعًا صوتيًا على ريلز إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

لدى إنستجرام أخبار جيدة لمنشئي المحتوى، حيث طرح مؤخرًا ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إضافة أكثر من مقطع موسيقي واحد إلى الريلز، شارك عملاق التكنولوجيا التحديث على النظام الأساسي نفسه وكشف أن ميزة المسارات الصوتية المتعددة على الريلز ستتيح للمستخدمين إضافة ما يصل إلى 20 مسارًا إلى بكرة واحدة، علاوة على ذلك سيسمح لمستخدمي إنستجرام بمحاذاة الصوت مع عناصر مثل الملصقات والنصوص والمقاطع حسب ما يناسبهم أثناء التحرير في التطبيق.

شارك رئيس إنستجرام آدم موسيري الميزة على المنصة وكتب: “بدءًا من اليوم، يمكنك إضافة ما يصل إلى 20 مقطعًا صوتيًا إلى مقطع واحد، مما يمنحك المزيد من الحرية الإبداعية في المحتوى الخاص بك، يمكنك محاذاة الصوت الخاص بك مع النص والملصقات والمقاطع أثناء تحريره داخل إنستجرام. "عندما تفعل ذلك، ستنشئ أيضًا مزيجًا صوتيًا فريدًا خاصًا بك والذي يمكن للمعجبين حفظه وإعادة استخدامه. وأضاف: "جربها وأخبرني برأيك".

تتيح هذه الميزة لمنشئي المحتوى الفرصة للتعبير عن إبداعاتهم من خلال المرونة في إقران المقاطع الصوتية الصحيحة بالمقاطع المناسبة في الوقت المناسب بالطريقة التي يشعرون أنها مناسبة لجمهورهم.

وذكرت الشركة أيضًا أنه عندما يقوم شخص ما بإضافة مسارات متعددة، فإنه سيقوم أيضًا بإنشاء مزيج صوتي فريد خاص به والذي سيُنسب إليه، يمكن حفظ هذه الخلطات الصوتية وإعادة استخدامها من قبل مستخدمين آخرين على النظام الأساسي.

وفي وقت سابق من هذا العام، كشف موسيري أن الشركة تهدف إلى مواصلة التركيز على مقاطع الفيديو القصيرة بدلاً من مقاطع الفيديو الطويلة.



وأوضح وهو يشارك المقطع: "اتضح أن الفيديو الطويل أقل تكاملاً مع هذه الوظائف الأخرى، إذا شاهدت مقطع فيديو مدته من 10 إلى 20 دقيقة، فإنك ترى محتوى أقل من الأصدقاء، وتتفاعل بشكل أقل مع أصدقائك، وتقل احتمالية إرسال هذا المحتوى أو هذا الفيديو إلى صديق.

وبالتالي، فإنهم لن يتابعوا هذا العمل لأن ربط الأشخاص بالأصدقاء هو جزء من هويتهم الأساسية، ولا يريدون تقويض ذلك من خلال التركيز على مقاطع الفيديو الطويلة، وهم يعترفون بأن الفيديو القصير لا يحقق ذلك دائمًا، لكنه قادر على ذلك.



