شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نصائح للحفاظ على أمنك الإلكترونى خلال الرحلات السياحية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

ترتفع عمليات الخداع المتعلقة بالسفر بشكل كبير خلال فصل الصيف، ولحماية المصطافين من مختلف المخاطر السيبرانية، قدمت كاسبرسكى مجموعة نصائح لمن يخططون للسفر خلال هذه الفترة.

ستضمن لك الممارسات الأمنية البسيطة ترحالاً خالياً من المتاعب خلال فصل الصيف والأهم من ذلك أنه من خلال أخذ النصائح أدناه بعين الاعتبار، سيظل المسافرون محميين ويتمكنون من قضاء عطلاتهم في مأمن من التهديد واسع النطاق للإجرام الإلكتروني الذي يستهدف السياحة.

عند حجز رحلتك

كقاعدة عامة، إذا بدا العرض جيداً لدرجة يصعب تصديقها، فهو مزيف عادة، ويجب اتخاذ الخطوات الوقائية اللازمة لتجنب البريد العشوائي والتصيد الاحتيالي أثناء السفر ولحجز رحلتك بأمان وسلاسة.

ابق يقظا: انتبه إلى أن الرسائل الموجودة في صندوق بريدك، أو تطبيقات المحادثة، أو الشبكات الاجتماعية لأنها قد تكون احتيالية، فغالباً ما ينتحل المجرمون صفة شركة خطوط جوية، أو فندق، أو موقع استطلاع للرحلات، أو نظام حجز، أو وكيل سفريات، ويسعون بذلك إلى توجيهك نحو موقع إلكتروني زائف، لذا كن حذراً على الدوام، وتحقق من الروابط الإلكترونية، وكذلك عناوين البريد الإلكتروني.

احجز إقامتك مع مقدمي خدمات موثوقين. سيحاول المخادعون إغراء الضحايا، متنكرين في هيئة وكالات سفر معروفة، وبأسعار عطلات ترويجية متدنية جداً. لذا؛ الزم الحرص في هذه المواقف دائماً، ولا تحجز الرحلات إلا عن طريق مقدمي خدمات سفر موثوقين

استخدم برنامج مكافحة فيروسات موثوقاً ومزوداً بحماية مدمجة ضد الاحتيال والتصيد الاحتيالي عبر الإنترنت عند إرسال بيانات الاعتماد، أو عند الدفع عبر الإنترنت.

تفعيل المصادقة الثنائية لحسابات حجز السفر خاصتك. إن تمكنت من ذلك، ستضفي المصادقة الثنائية طبقة حماية إضافية من خلال طلب أشكال متعددة من التحقق، مثل رمز فريد يتم إرساله إلى هاتفك.

أثناء السفر

كما هو الحال عند حجز رحلتك، كن على نفس القدر من الحيطة أثناء السفر، خاصة إذا كنت بصدد مشاركة معلومات مالية حساسة.

حافظ على سرية تفاصيل الرحلة. حتى بعد حجز رحلتك، لا تشارك أرقام الحجز مع أي شخص، ولا تنشر صور تذاكر الطيران على شبكات التواصل الاجتماعي في حال ظهور الرمز الخطي (Barcode) أو سجل اسم المسافر (PNR) فيها. وتذكر أن هدف المهاجمين هو الحصول على المال وبيانات المستخدمين.

راقب بياناتك المالية. بعد قيامك بدفع تكاليف خطط السفر، قم بمراجعة كشوفاتك المصرفية بانتظام في حالة وجود أي نشاط مشبوه. وقم بالإبلاغ عن أي مدفوعات غير مصرح بها إلى البنك الذي تتعامل معه على الفور.

قم بحماية أجهزتك الشخصية: لا تتركها دون مراقبة، وقم بغلقها عندما لا تكون قيد الاستخدام.

توخ الحيطة عند استخدام شبكات الواي فاي العامة، إن استخدام شبكة واي فاي الفندق المتاحة للعامة هو سلوك يعرضك للمخاطر؛ حيث يمكن أن يسرق مجرمو الإنترنت بيانات اعتمادك.

لذا عند مشاركة معلومات مالية أو حساسة، قم باستخدام شبكة خاصة افتراضية (VPN)، حيث يضمن هذا بقاء اتصالك مشفراً عند الدفع عبر الإنترنت، على سبيل المثال.