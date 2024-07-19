شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل خلل تقنى فى مايكروسوفت أوقف رحلات الطيران فى جميع أنحاء العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث لـ economictimes، عن تسبب اضطراب كبير في الخدمات السحابية لشركة "مايكروسوفت" في إلغاء وتأخير الرحلات الجوية على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، وأجبر الانقطاع العديد من شركات الطيران، على إيقاف طائراتها وتعطيل عمليات الطيران.

وانتقل الركاب الذين تقطعت بهم السبل إلى X للتنفيس عن إحباطهم، وقالت شركة طيران أكاسا في بيان: "نظرًا لمشكلات البنية التحتية مع مزود الخدمة لدينا، فإن بعض خدماتنا عبر الإنترنت، بما في ذلك الحجز وتسجيل الوصول وإدارة خدمات الحجز، ستكون غير متاحة مؤقتًا".

"في الوقت الحالي، نتبع عمليات تسجيل الوصول والصعود اليدوية في المطارات، وبالتالي نطلب من المسافرين الذين لديهم خطط سفر فورية الوصول إلى المطار مبكرًا لتسجيل الوصول في مكاتبنا، نحن نأسف بشدة للإزعاج الذي حدث ونريد أن نؤكد لكم أن فرقنا وأضافت شركة الطيران: "نعمل مع مزود الخدمة لدينا لحل المشكلة في أقرب وقت ممكن".

وقالت سبايس جيت في بيان لها: "نواجه حاليًا مشكلة فنية في توفير التحديثات بشأن اضطرابات الرحلات الجوية. يعمل فريقنا بنشاط على حل هذه المشكلة. نأسف لأي إزعاج سببناه وسنقوم بإعلامك بمجرد حل المشكلة، "شكرًا لك على صبرك وتعاونك".

وتأثرت شركة فرونتير إيرلاينز، ومقرها في دنفر وهي وحدة تابعة لشركة فرونتير جروب هولدينجز، بشكل كبير، أوقفت شركة الطيران رحلاتها لأكثر من ساعتين بسبب مشاكل في خدمات مايكروسوفت، و أثر الانقطاع أيضًا على الحجوزات، مما أثر على أنظمة الحجز وتسجيل الوصول الخاصة بشركة الطيران بالإضافة إلى الوصول إلى بطاقة الصعود إلى الطائرة.

كما واجهت شركة Allegiant Air، وهي شركة طيران بأسعار مخفضة تشغل حوالي 130 طائرة، اضطرابات، وأبلغت شركة الطيران عن مشكلات تتعلق بالحجوزات وتعمل على حل هذه المشكلات. وبالمثل، أبلغت شركة Sun Country Airlines Holdings Inc، وهي شركة طيران ترفيهية تضم ما يقرب من 50 طائرة، عن "انقطاع عالمي" لكنها لم تحدد البائع المسؤول.

وأشارت صفحات حالة مايكروسوفت إلى المشكلات المستمرة في خدمات Azure Cloud وMicrosoft 365، خاصة في منطقة وسط الولايات المتحدة، وصرحت Microsoft: "نحن على علم بهذه المشكلة وقمنا بإشراك فرق متعددة، لقد حددنا السبب الأساسي". "نحن نطبق حاليًا إجراءات التخفيف. وينبغي أن يرى العملاء علامات التعافي في هذا الوقت حيث يتم تطبيق التخفيف عبر الموارد في المنطقة."

أفادت رابطة الطيارين المتحالفين، التي تمثل طياري الخطوط الجوية الأمريكية، أن موقعها الإلكتروني قد تم إيقافه عن العمل بسبب تعطل شركة مايكروسوفت، أدى هذا الحادث إلى تفاقم التحديات التي تواجهها شركة فرونتير إيرلاينز، مما أثر على أنظمة الحجز وتسجيل الوصول الخاصة بها وتسبب في تأثير سلبي على الرحلات الجوية، وفقًا لشركة Cirium، تشغل شركة Frontier ما يقرب من 150 طائرة.

وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) أيضًا أن شركة Allegiant Airlines وDelta Air Lines أصدرتا توقفًا أرضيًا بسبب مشكلات في الاتصال مرتبطة بانقطاع الخدمة، وأكد مطار سيدني أنه بينما كانت الرحلات الجوية تصل وتغادر، من الممكن توقع بعض التأخير خلال المساء بسبب انقطاع فني عالمي أثر على العديد من شركات الطيران.

وأعلن مطار برلين أن الحركة الجوية ستظل متوقفة حتى الساعة 0800 بتوقيت جرينتش،نقلت رويترز عن أحد الركاب الذين تقطعت بهم السبل قوله إن الركاب في مطار إدنبره بالمملكة المتحدة لا يمكنهم استخدام الماسحات الضوئية الآلية لبطاقات الصعود إلى الطائرة، حيث يتم فحصها يدويًا، وحذرت شركة الطيران الأوروبية "ريان إير" ذات الميزانية المحدودة من حدوث خلل بسبب مشكلة تكنولوجيا المعلومات، كما تقول جميع شركات الطيران المتأثرة.