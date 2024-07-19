شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بالإمارات تصدر تنويها حول عطل مايكروسوفت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الإمارات عن خلل فني في تحديث برمجيات CrowdStrike والذى أدى إلى انقطاع خدمات مايكروسوفت، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤثر على الأنظمة الإلكترونية للمؤسسات التى تستخدمها. ونصحت مستخدمى البرنامج بالتريث وعدم القيام بأى عمليات تحديث أو تحميل لبرمجيات CrowdStrike لحين حل الخلل. وفق صحيفة"الاتحاد" الإماراتية.



وقد تسبب هذا العطل في شلل ببعض المطارات والبورصات حول العالم، وكان الصحفي التقني كريس ستوكيل ووكر قد كشف أن الانقطاع الكبير في خدمة مايكروسوفت بسبب تحديث من مدقق تهديدات الكمبيوتر Crowdstrike Falcon.



ومن جانبها، أقرت مايكروسوفت عبر حسابها الرسمى على موقع "إكس" بالمشكلة التى كانت تؤثر على العديد من المستخدمين حول العالم، ونشرت فى وقت مبكر من صباح الجمعة، وقالت: "نحن نحقق فى مشكلة تؤثر على قدرة المستخدمين على الوصول إلى تطبيقات وخدمات مايكروسوفت 365 المختلفة".

وفي سلسلة من التحديثات، شاركوا أنهم كانوا يعملون على إعادة توجيه حركة المرور المتأثرة، وجاء في آخر منشور لهم: "لا تزال خدماتنا تشهد تحسينات مستمرة بينما نواصل اتخاذ إجراءات التخفيف".