انت الان تتابع خبر "شاشة الموت الزرقاء".. خبير يشرح للسومرية قصة "الشلل التقني" الذي أصاب كومبيوترات العالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الدحداح في حديث للسومرية نيوز، ان التقارير الأولية عن حادثة شلل أنظمة الكومبيوتر حول العالم تفيد بأن شركة CrowdStrike المعروفة بحماية الأمن السيبراني قامت بتحديث على النظام الخاص بها فجر اليوم، مما أثّر على أنظمتها وأنظمة الشركات التي تستخدم نظام CrowdStrike وهي شركة ضخمة جداً ولها تأثير كبير على الشركات.



وبين أن “هذا لا يؤثر على الطائرات وحركة الطيران في الجو، بل على نظام التذاكر وإخراج الحقائب لأن النظام لا يعمل، أي ان الشلل التقني مقتصر على الحواسيب والاعمال التي يتم إنجازها عبر الكومبيوتر".

ووصفت مواقع تقنية مختصة مايحدث بأنه يتلخص بظهور "شاشة الموت الزرقاء"، التي اصابت أنظمة تشغيل مايكروسوفت ويندوز، والذي يتسبب في إيقاف تشغيل أنظمتهم فجأة أو إعادة تشغيلها.

ولم يتمكن المستخدمون من الوصول إلى تطبيقات وخدمات مايكرو سوفت المختلفة بسبب خطأ ناتج عن تحديث حديث في شركة الأمن السيبراني العالمية.

وتم تسجيل الخلل التقني في جميع أنحاء الهند والولايات المتحدة وأستراليا وبعض دول أوروبا، فضلا عن بعض دول الشرق الأوسط.

وأظهرت صور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي شاشات المستخدمين عالقة وتظهر رسالة نصها: "يبدو أن نظام التشغيل Windows لم يتم تحميله بشكل صحيح. إذا كنت ترغب في إعادة التشغيل والمحاولة مرة أخرى، فاختر إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بي أدناه".

يمكن أن تحدث أخطاء الشاشة الزرقاء، والتي تسمى أحيانًا أخطاء الشاشة السوداء أو أخطاء رمز التوقف، إذا تسببت مشكلة خطيرة في إيقاف تشغيل ويندوز أو إعادة تشغيله بشكل غير متوقع.