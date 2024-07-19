شكرا لقرائتكم خبر عن خلل تقني بـ "crowdstrike" للأمن السيبراني يؤثر على الشركات حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعرضت شركة الأمن السيبراني "Crowdstrike" لخلل تقني، أثر على الشركات على مستوى العالم.

وأعلن كل من مطار برلين والخطوط الجوية التركية أيضًا تعرضها لخلل تقني. عطل فني عالمي تسبب خلل فني عالمي في شبكة الإنترنت في تعطيل عمل شركات الطيران والاتصالات ووسائل إعلام والبنوك وأسواق التداول الرئيسية، حيث تم الإبلاغ عن تعطل حركة الطيران بعدد من مطارات العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وتركيا وأستراليا وألمانيا، بسبب مشاكل في الاتصالات. توقف خطوط الطيران وأفادت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية في بيان نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية بالتوقف الأرضي لرحلات العديد من شركات الطيران الكبرى على غرار دلتا وأمريكان إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز ووأليغيانت إيرلاينز.

بدوره أعلن مطار برلين وقف الرحلات الجوية والتأخر في تسجيل وصول الركاب بسبب خلل فني في وقت أشارت فيه إذاعة "برلين-براندنبورج" الألمانية إلى حدوث عطل في الخادم الرئيسي للمطار والعديد من أنظمة الطوارئ.

ومن جانبها، أعلنت الخطوط الجوية التركية اليوم، أنها تواجه مشكلات في أنظمة الحجز وتسجيل وصول الركاب وإصدار التذاكر بسبب خلل فني عالمي. كما أبلغ مطار سخيبول في أمستردام، الذي يعدّ أحد أكثر مطارات أوروبا ازدحامًا، عن تأثر الرحلات الجوية التي تصل وتقلع من المطار بسبب مشكلات في خدمات الإنترنت.