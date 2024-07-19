شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إزاى تتعامل مع مشكلة مايكروسوفت؟.. توصية بتحديث جوجل كروم والان مع تفاصيل الخبر

أكدت هيئات تنظيم الاتصالات في عدد من الدول العربية، وجود خلل فني في تحديث برمجيات crowd strike والذي قد يؤثر على الأنظمة الإلكترونية للمؤسسات التي تستخدمها.

ونصحت مستخدمي البرنامج بالتريث وعدم القيام بأي عمليات تحديث أو تحميل لبرمجيات crowd strike لحين حل الخلل.

كما أوصت هذه الهيئات، بضرورة تحديث متصفح كروم الخاص بأجهزتكم إلى أحدث إصدار من قبل شركة جوجل، وعممت هذه المعلومات مع الجهات والشركاء المختلفين للأخذ بهذه النصيحة.

