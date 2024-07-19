شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كراودسترايك.. كل ما تحتاج معرفته عن الشركة وراء عطل مايكروسوفت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاني مستخدمو مايكروسوفت في جميع أنحاء العالم، من انقطاعات واسعة النطاق يوم الجمعة، بعد ساعات من إعلان شركة التكنولوجيا أنها تعمل تدريجياً على إصلاح مشكلة تؤثر على الوصول إلى تطبيقات وخدمات Microsoft 365، حيث لم يكن السبب والطبيعة الدقيقة وحجم الانقطاع واضحا، ورغم أن مايكروسوفت تشير في منشوراتها على X إلى أن الوضع يتحسن، لكن لا يزال يتم الإبلاغ عن تصاعد الانقطاعات في جميع أنحاء العالم بعد ساعات.

"كراودسترايك" وعطل مايكروسوفت

تشير التقارير إلى أن شركة الأمن السيبراني الأمريكية " CrowdStrike" هي السبب المحتمل وراء العطل التقني العالمي الذي أثر على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام مايكروسوفت في جميع أنحاء العالم اليوم الجمعة،

من هي شركة CrowdStrike

هي شركة أمريكية للأمن السيبراني تساعد الشركات في إدارة أمانها في "بيئات تكنولوجيا المعلومات"، وهي تشمل كل ما يتم الوصول إليه عبر اتصال بالإنترنت، وتتمثل مهمتها الأساسية في حماية الشركات ومنع خروقات البيانات وهجمات الفدية والهجمات السيبرانية الأخرى.

علاقة CrowdStrike بعطل مايكروسوفت

يعد “CrowdStrike Falcon، الذي يوصف على موقع الشركة بأنه يوفر "مؤشرات هجوم في الوقت الفعلي، وكشف دقيق للغاية، وحماية آلية" من التهديدات السيبرانية المحتملة ، وهو واحد من اكثر البرامج المستخدمة من قبل آلاف الشركات حول العالم لحماية البيانات، ويُعتقد أن تعطل خادم“ Falcon “ يوم الجمعة هو السبب وراء هذا العطل العالمي في منتجات مايكروسوفت.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت شركة الامن السيبراني الامريكية عن تحديث لمنتج "Falcon"، مشيرة إلى أنه سيوفر "سرعة ودقة غير مسبوقة" لكشف الاختراقات الأمنية ، وفي بيان نُشر على موقعها بعد الحادثة، قال متحدث باسم الشركة إن المشكلة قد تكون ناتجة عن منتج "Falcon ".

ما الخطأ الذى حدث بالضبط؟

يبدو أن المشكلة حدثت نتيجة خطأ في تحديث البرنامج، حيث يقال إن الإصدار الذي تم إصداره حديثًا من برنامج CrowdStrike للأمن السيبراني تسبب في تعطل أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows وعرض "شاشة الموت الزرقاء" - وهي شاشة خطأ قياسية تحدث عندما لا يتمكن نظام التشغيل من التحميل بشكل صحيح.

ومع ذلك، فإن عملية إصلاح أجهزة الكمبيوتر المتأثرة قد تستغرق وقتًا طويلاً للغاية. نصحت CrowdStrike العملاء بأن الجهاز المتأثر يحتاج إلى التشغيل في "الوضع الآمن"، وبعد ذلك سيلزم حذف ملف معين، ومن المحتمل أن تحتاج هذه العملية إلى القيام بها يدويًا، لذلك لا يوجد حل سهل يمكن تطبيقه على العديد من الأجهزة في وقت واحد.