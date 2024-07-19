شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: CrowdStrike تكشف طريقة لإصلاح المشكلة وتجاوز عطل الإنترنت العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة الأمن السيبراني CrowdStrike بيانًا يخبر مستخدمي مايكروسوفت بكيفية إصلاح خطأ الشاشة الزرقاء الذي يظهر بعد انقطاع كبير في تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم، حيث تم اتهام عملاق التكنولوجيا فيما يتعلق بانقطاع غير مسبوق أثر على المطارات والمؤسسات الإخبارية وخطوط القطارات وغيرها من الشركات الكبرى التي تستخدم نظامها في جميع أنحاء العالم.

وأدت مشكلة تكنولوجيا المعلومات إلى توقف الرحلات الجوية في الولايات المتحدة وأستراليا ومختلف أنحاء أوروبا، وفي المملكة المتحدة، تم تحذير ركاب القطارات من حدوث فوضى في السفر خلال ساعة الذروة مع تأثر العديد من المشغلين بـ "مشكلات تكنولوجيا المعلومات واسعة النطاق".

ونشر CrowdStrike على X هذا الصباح للإقرار بالانقطاع وتوفير خطوات الحل البديل.

حيث قالت CrowdStrike: "لدينا تقارير واسعة النطاق عن وجود شاشة الموت الزرقاء على مضيفي Windows، والتي تحدث على إصدارات مستشعرات متعددة."

وتقول الشركة إنها عثرت الآن على الخلل وأصلحته، ولكن يبدو أن أجهزة الكمبيوتر التي تأثرت بالفعل بالخلل لا تزال تواجه مشكلات، وتم الآن إصدار خطوات الحل البديل لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات – عبر Reddit – مع حث الشركات على اتباع التعليمات في أقرب وقت ممكن.

خطوات الحل البديل:

• قم بتشغيل Windows في الوضع الآمن أو بيئة استرداد Windows

• انتقل إلى الدليل C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike

• حدد موقع الملف المطابق "C-00000291*.sys"، وقم بحذفه.

• عمل "بوت" للمضيف بشكل طبيعي.



وفي معرض حديثه عن الانقطاع وتأثيراته، قال الدكتور هارجيندر لالي، خبير الأمن السيبراني من جامعة وارويك: "إن انقطاع تكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء العالم هذا الصباح غير مسبوق من حيث نطاق وحجم الأنظمة التي أثرت عليها. على الرغم من أننا لا نستطيع التكهن بمدى تأثيره". بسبب هذا الانقطاع حتى الآن، يبدو أن هذا قد يكون خطأ في الخادم صادرًا من أحد موردي الخادم.