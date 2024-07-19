شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عطل مايكروسوفت.. كم رحلة طيران تم إلغائها حول العالم؟ والان مع تفاصيل الخبر

هناك حوالي 110 ألف رحلة جوية تجارية مجدولة في جميع أنحاء العالم اليوم وتم إلغاء 1390 رحلة حتى الآن، وفقًا لشركة تحليلات الطيران Cirium، بسبب العطل التقني العالمي الذي أثر على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام مايكروسوفت في جميع أنحاء العالم اليوم الجمعة.

قائمة بالرحلات الملغية في بعض الدول

الولايات المتحدة: إلغاء 512 رحلة جوية

ألمانيا: 92

الهند: 56

إيطاليا: 45

كندا: 21

جدير بالذكر أنه عاني مستخدمو مايكروسوفت في جميع أنحاء العالم، من انقطاعات واسعة النطاق، بعد ساعات من إعلان شركة التكنولوجيا أنها تعمل تدريجياً على إصلاح مشكلة تؤثر على الوصول إلى تطبيقات وخدمات Microsoft 365.