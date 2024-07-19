انت الان تتابع خبر "كاسبرسكي" تتهكم على الخلل التقني العالمي.. ماذا قالت؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ‏جاء ذلك بعد شهر واحد من فرض عقوبات اقتصادية على "كاسبرسكي" المتخصصة في أمن الحواسيب بسبب وجود مقرها الرئيسي في روسيا.

وكتب ‏حساب "كاسبرسكي" بمنصة X بتهكم على ما حدث واضعاً صورة الشاشة الزرقاء التي ظهرت خلال الخلل التقني العالمي وكتبوا: لن ترى هذا الأمر في أي من منتجاتنا.



وكانت قد علقت شركة Microsoft، على الخلل التقني لانظمة الحوسبة الذي أصاب الكثير من دول العالم.

وقالت الشركة في بيان لها ان "العطل ناجم عن خلل جعل أجهزة تعمل بنظام ويندوز وكراودسترايك فالكون في وضع إعادة التشغيل بشكل مستمر".

*هدايا ونصائح

يدخل الحظر المفروض على بيع منتجات "كاسبيرسكي" حيز التنفيذ في 20 يوليو/ تموز 2024، مع توقف التحديثات اللاحقة لبرنامج كاسبيرسكي اعتباراً من 29 سبتمبر/ أيلول. وعند زيارته، يستقبل موقع الشركة الرسمي في أميركا الزوّار بنافذة منبثقة تقول: "مع مغادرة كاسبيرسكي الولايات المتحدة، نود أن نرد لكم الجميل بأقل ما نستطيع: أن نمنحكم مجموعة مختارة من حلولنا الأمنية مجاناً لمدة ستة أشهر".

وأهدت الشركة عملاءها الأميركيين بعض النصائح المتعلقة بأمن الإنترنت، وتشمل الحرص الدائم على نسخة احتياطية للبيانات، والحذر من الروابط، والتحقق جيداً من مصدرها قبل النقر عليها، وحماية الهوية عبر الإنترنت، وتغيير كلمات المرور بانتظام، وجعلها طويلة ومعقدة.

ونظراً لأن تحديثات "كاسبيرسكي" لن يُسمح بها بعد 29 سبتمبر/ أيلول، فسيتعين على المستخدمين الذين يختارون قبول الحماية الأمنية المجانية لمدة ستة أشهر تحديث التعريفات يدوياً عبر موقع الشركة الإلكتروني. وحتى في هذه الحالة، فإن هذا يعني أن أمان المنتج قد ينخفض، نظراً لأن البرنامج لن يجري تحديثه تلقائياً بمجرد توفره، بحسب ما يوضح موقع تيك رادار برو.

