شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبراء دوليون: العالم شهد أكبر خلل تقنى فى التاريخ سيؤدى إلى خسائر جسيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خبراء تقنيون دوليون، إن ما شهده العالم اليوم الجمعة هو العطل التقني الأكبر في التاريخ وستترتب عليه خسائر قياسية، وفق قناة العربية، وأكد مجموعة من الخبراء أن مشاكل كراودسترايك تزامنت مع خلل بخدمات مايكروسوفت "آزور".

وأكد رئيس كراودسترايك، أنه تم تحديد المشكلة وراء العطل المعلوماتي العالمي و"يجري تصحيحها". وفق "الأنباء الكويتية" .

وتابع الرئيس التنفيذي لشركة الأمن السيبراني"كراودسترايك" جورج كيرتز في بيان على موقع "إكس": "تعمل الشركة بشكل نشط مع العملاء المتأثرين بالخلل الموجود في تحديث محتوى واحد لمضيفي ويندوز. ولم يتأثر مضيفو ماك وLinux".

وأضاف: أن هذا ليس حادثاً أمنياً أو هجوماً إلكترونياً. لقد تم تحديد المشكلة وعزلها ونشر الإصلاح.

وذكر الخبراء ان تحديثا بأنظمة "كراودسترايك" أدى إلى أعطال بأنظمة ويندوز.

وكان المتحدث الرسمي للطيران المدني الكويتى عبدالله الراجحي قد أوضح أن الخلل الفني الذى حدث في النظام العالمي لمنصات بعض الشركات العالمية ساهم في التأثير المباشر على أنظمة تشغيل الرحلات الجوية وأثر على بعض الرحلات فى مطار الكويت. وفق وكالة الأنباء الكويتية.

وقال "نطمئن المسافرين كافة بأن (الطيران المدني) يقوم بمتابعة الموضوع مع الجهات ذات الصلة على أن يتم الإبلاغ في حال أي تحديث أولا بأول".