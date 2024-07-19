شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن شاشة الموت الزرقاء المرتبطة بعطل مايكروسوفت والان مع تفاصيل الخبر

واجه مستخدمو مايكروسوفت،مجموعة كاملة من رسائل الخطأ التى أثارت الذعر والإحباط، حيث واجهوا ما يسمى بشاشة الموت الزرقاء (BSoD) لنظام التشغيل Windows، وهي نوع من الأخطاء، ينبثق عندما يكون هناك خطأ فادح يؤثر على تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك، في هذه الحالة يكون مصحوبًا بحلقة لا تنتهي من المحاولات والفشل في إعادة التشغيل بشكل صحيح.

ويمكن أن تنشأ مشكلة BSoD بسبب مشكلات في الأجهزة أو البرامج، فإن هذا ليس أسهل شيء يمكن حله، وعلى الرغم من أن Crowdstrike تقول إنها حددت وأصلحت التحديث الخاطئ الذي يعرقل أجهزة Windows، إلا أن أولئك الذين لديهم أجهزة سيظلون بحاجة إلى اتخاذ الإجراءات الخاصة بهم.

وأدت المشكلة إلى توقف الرحلات الجوية في الولايات المتحدة وأستراليا ومختلف أنحاء أوروبا، وفي المملكة المتحدة، تم تحذير ركاب القطارات من حدوث فوضى في السفر خلال ساعة الذروة مع تأثر العديد من المشغلين بـ "مشكلات تكنولوجيا المعلومات واسعة النطاق".