شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: CrowdStrike المسئول عن عطل مايكروسوفت يقدم 4 نصائح للمستمرين بالعطل والان مع تفاصيل الخبر

تسبب برنامج CrowdStrike، وهو برنامج أمان نقطة النهاية، في انقطاع عالمي كبير لخدمات Microsoft، بما في ذلك Windows وOffice 365، بعد تحديث اليوم أدت المشكلة المزعومة إلى ظهور "شاشة الموت الزرقاء" (BSOD) على أجهزة Windows في جميع أنحاء العالم، مع عدم تمكن المستخدمين من الوصول إلى أجهزتهم. وعلاوة على ذلك، ورد أن المشكلة أدت أيضًا إلى تعطيل الخدمات عبر شركات تكنولوجيا المعلومات والمطارات والبنوك وغيرها من القطاعات.

وأصدر الرئيس التنفيذى لشركة CrowdStrike، جورج كورتز، بيانًا يفيد بأنه تم تحديد السبب الجذري للمشكلة وإصلاحها ، وزعمت الشركة أنها "تعمل بنشاط مع العملاء" المتأثرين بالانقطاع.

وكشف الرئيس التنفيذى أن الخطأ لم يكن بسبب "حادث أمني أو هجوم إلكتروني" ولكن بسبب خلل في تحديث محتوى واحد لمنصة Windows، ولم يؤثر على أجهزة Linux أو Mac.

فى بيان مخفي خلف جدار التسجيل، أقرت CrowdStrike بالمشكلة، وذكرت أنها "على علم بتقارير الأعطال" على subreddit CrowdStrike ، ونشر المشرف أيضًا حلاً بديلاً لأولئك الذين ما زالوا متأثرين بهذه المشكلة. لحلها،

نصحت المستخدمين بما يلي:

1 قم بتشغيل جهاز Windows في الوضع الآمن أو افتح بيئة استرداد Windows

2 بعد ذلك، انتقل إلى الدليل C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike

3 ابحث عن ملف في دليل النظام يطابق "C-00000291*.sys"، ثم احذفه

4 قم بتشغيل المضيف بشكل طبيعي

وفي رد لاحق، قالت شركة الأمن السيبراني التي يقع مقرها في تكساس إن المشكلة المتعلقة بـ "Falcon Sensor" على نظام التشغيل Windows بعد نشر المحتوى، تم تصحيحها وتم عكس التغييرات بواسطة فرق الهندسة الخاصة بها.