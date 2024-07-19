شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل ستزيل قريبا بعض التطبيقات من متجر Play.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

تستعد شركة جوجل لتنظيف متجر Play Store من خلال التخلص من التطبيقات التي تعتبر خطيرة ومنخفضة الجودة والهدف من هذه الخطوة هو تحسين تجربة مستخدمي أندرويد.



ووفقا لما ذكره موقع "phonearena"، تقول جوجل، إنها لن تسمح بالتطبيقات التي تتعطل أو تجبر على الإغلاق أو تتجمد أو تعمل بشكل غير طبيعي، ويمكن أيضًا أن يتم طرد التطبيقات التي يتم تحميلها ولكنها لا تستجيب من متجر Play.



تريد جوجل، أن يكون متجر Play مليئًا بالتطبيقات الجذابة والمستقرة والمستجيبة، وكذلك التطبيقات المصممة لعدم القيام بأي شيء غير مسموح به في متجرها.



عندما أجريت جوجل من قبل فحص دقيق عبر متجر Play عام 2020، أزالت اثنين من التطبيقات التي تم تثبيت ملايين لكل منها. لكن كلا التطبيقين انتهكا سياسة البريد العشوائي والحد الأدنى من الوظائف في جوجل.



كما أن التطبيقات التي تحتوي على القليل جدًا من المحتوى والتي لا تتفاعل مع المستخدم أصبحت أيضًا جاهزة للإزالة، وتتطلع الشركة إلى إزالة التطبيقات المصممة لعدم القيام بأي شيء أو ليس لها أي وظيفة وتشغل مساحة في متجر Play، وعلى هاتفك أيضًا، إذا تم تنزيلها.



تريد جوجل التأكد من أن كل تطبيق تقوم بتثبيته على هاتف أندرويد يتم تحميله وتشغيله بعد تثبيته.



ويمكن أن ينتهي الأمر باستخدام التطبيقات التي لا تحتوي على وظيفة كأداة تنزيل لنشر البرامج الضارة على هاتف يعمل بنظام أندرويد.



تدخل قواعد السياسة الجديدة حيز التنفيذ في 31 أغسطس، لذا يمكننا رؤية عدد أقل من التطبيقات في متجر Play في ذلك التاريخ وبعده حيث تتطلع جوجل إلى تنظيف واجهة متجر التطبيقات الخاصة بها.