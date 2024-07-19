شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القصة الكاملة للعطل التقنى بمايكروسوفت.. وخبير يوضح كيفية منع تكرارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة رعب سادت العالم بسبب الشلل الإلكتروني الذي ضرب عدد من المطارات والبنوك وغيرها من الهيئات نتيجة لعطل CrowdStrike، الذي أثر على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام مايكروسوفت في جميع أنحاء العالم اليوم الجمعة.

بداية الأزمة:

شرح المهندس محمد مغربي استشاري تأمين البيانات والمنشآت، أن :"الموضوع ببساطه هو أن شركه CrowdStrike وهي (واحدة من أكبر شركات الأمن الرقمي في العالم، قامت بعمل تحديث فجر يوم الجمعة، لكن هذا التحديث أدي إلى مشكلة تقنية أدت لظهور الشاشة الزرقاء أو ما يعرف بـ Blue Screen of Death لجميع الاجهزة اللي بتعمل بنظام Microsoft Windows اللي يعتبر اكثر نظام تشغيل منتشر في العالم.

موضحا أن الكثيرون كانوا يعتقدون أن مايكروسوفت هي السبب المباشر في هذا العطل عبر نظامها ويندوز، إلا أن السبب الحقيقى هو شركة كراود سترايك- CrowdStrike، للأمن الرقمي والتي يتم استخدام برامجها في عشرات الصناعات في جميع أنحاء العالم للحماية من المتسللين والخروقات الخارجية.

كيف نتصدي للأمر مستقبلا ؟

وأوضح "مغربي" أنه لكي نمنع تكرار ماحدث مستقبلا، فمن الضروري استخدام نظام احتياطية بديلة بتكنولوجيا مختلفة عما نستخدمه في النظام الاساسي، بما في ذلك استخدام نظام مايكروسوفت ويندوز ونظام أخر مثل mac او Linux مثلا.

إضافة إلى الإعتماد على أكثر من سوفت وير معين للحماية والجدر النارية ، بما في ذلك وجود أكثر من بديل وذلك لضمان استمرارية اداء السيستم في حاله انهيار نظم التشغيل الاساسية.