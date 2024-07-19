شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحل تسريبات هاتفها Pixel 9 Pro من خلال عرض الهاتف مبكرًا والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة جوجل عن هاتف Pixel 9 Pro بعد سلسلة من التسريبات التي كشفت عن الهاتف بتفاصيل كبيرة، بما في ذلك مقاطع فيديو عملية ومقارنات مع أجهزة حديثة أخرى، وتخطط الشركة لإظهار المزيد حول تشكيلة Pixel 9 بالإضافة إلى أجهزتها القادمة الأخرى، في حدث في المقر الرئيسي لشركة جوجل في كاليفورنيا في 13 أغسطس .

وعرضت الشركة نظرة سريعة على هاتف Pixel 9 Pro، وأشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي وGemini سيكونان جزءًا كبيرًا من الجهاز، ويمكنك أيضًا الاشتراك بالفعل للحصول على معلومات حول Pixel 9 Pro من متجر جوجل عبر الإنترنت ، والذي يحتوي على صورة أخرى للهاتف.

وتشير الملفات التنظيمية الأخيرة والتسريبات الأخرى إلى أن جوجل تخطط لإطلاق أربعة هواتف قريبًا: Pixel 9 وPixel 9 Pro وPixel 9 Pro XL وPixel 9 Pro Fold ، مع اقتراب موعد الحدث الذي سيقام بعد أقل من شهر، فلن نضطر إلى الانتظار لفترة أطول لنرى رسميًا ما تخبئه لنا جوجل.