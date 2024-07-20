شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح أجهزة iPhone وiPad القابلة للطى قريبا.. براءة اختراع جديدة لأبل تكشف الأمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في سوق الهواتف الذكية التنافسي، حيث تقدم جميع الشركات أفضل الميزات، أصبحت الأجهزة القابلة للطي هي الشيء الكبير الجديد، Samsung وOnePlus وVivo والمزيد من الشركات موجودة بالفعل في اللعبة بهواتفها التي يمكن قلبها أو طيها.

ولكن يبدو أن شركة آبل لن تتأخر في طرح هاتفيها iPhone وiPad القابلين للطي الآن، أو الآمال الآن هي كيف بعد رؤية أحدث براءة اختراع لشركة Apple، والتي تعالج تحديًا كبيرًا في تطوير الأجهزة القابلة للطي: متانة شاشات العرض الزجاجية.

ولعل أحدث براءة اختراع لشركة Apple، وفقًا لما أوردته Apple Insider، بعنوان "الأجهزة الإلكترونية ذات شاشات قابلة للطي متينة"، توفر نظرة ثاقبة حول كيفية تخطيط شركة Apple للتغلب على مشكلات التكنولوجيا القابلة للطي.

وتكشف براءة الاختراع أن شركة Apple تسعى إلى اتباع نهج مزدوج لإنشاء شاشة زجاجية قابلة للطي تتسم بالمرونة والمتانة. في جوهرها، تحدد براءة الاختراع طريقة لإنشاء جزء مرن ورفيع محليًا في الطبقة الزجاجية على طول محور الانحناء، يقال إن ميزة التصميم هذه مهمة لجعل زجاج الشاشة ينحني دون أن ينكسر.

"قد يتشكل تجويف في طبقة الزجاج التي تمتد على طول محور الانحناء. وقد يشكل التجويف جزءًا مرنًا رقيقًا محليًا في طبقة الزجاج يسمح للطبقة الزجاجية بالانحناء حول محور الانحناء،" توضح شركة Apple في براءة الاختراع .

وتشير هذه الكتلة التقنية إلى أن شركة آبل تفكر في إنشاء شاشة قابلة للطي مصنوعة من لوحين زجاجيين عاديين موضوعين على جانبي المفصلة. ومن خلال جعل الزجاج أرق عند نقطة الانحناء، يمكن طي الألواح بسهولة أكبر، مما يقلل من خطر التلف، وإذا تم استخدامه في أجهزة iPhone أو iPad القابلة للطي، فسيسمح هذا لشركة Apple بتحقيق آلية طي سلسة مع الحفاظ على جودة الشاشة.

وبصرف النظر عن مرونة الزجاج، فإن براءة اختراع Apple تعالج أيضًا الحاجة إلى تعزيز المتانة. تقترح شركة Apple زيادة سماكة الزجاج في زوايا وحواف الشاشة. يهدف هذا التصميم إلى تحسين مقاومة الصدمات، خاصة أثناء أحداث السقوط. تنص براءة الاختراع على أنه "لضمان أن تظهر طبقة غطاء الشاشة مقاومة مرضية للصدمات أثناء أحداث السقوط، يمكن تزويد أجزاء الزاوية من طبقة غطاء الشاشة وأجزاء الحافة الأخرى من طبقة غطاء الشاشة بسمك أكبر مقارنة بالأجزاء الأخرى من غطاء الشاشة طبقة خارج الجزء الرقيق محليًا."

سيسمح هذا الزجاج السميك في الزوايا والحواف لشركة Apple بتقليل احتمالية حدوث تشققات أو فواصل عند سقوط الجهاز بشكل كبير. ومن خلال معالجة كل من المرونة والمتانة، تخطط شركة Apple لحل بعض أكبر المشكلات المرتبطة بالأجهزة القابلة للطي.

والجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تحظى فيها التكهنات بشأن جهاز Apple القابل للطي بالاهتمام. زعمت تقارير سابقة أن شركة آبل تعمل على نموذجين مختلفين من الأجهزة القابلة للطي، ربما iPhone وiPad. على الرغم من وجود تقارير تفيد بأن شركة آبل قد تتخلى عن فكرة الأجهزة القابلة للطي، إلا أن هناك تقارير جديدة تشير إلى أن شركة آبل تعمل على جلب الجهاز القابل للطي في وقت أقرب.

ومع ذلك، فإن براءة الاختراع هذه لا تضمن أن شركة آبل ستجلب الأجهزة القابلة للطي قريبًا. لقد شهدنا حصول شركة Apple على براءات اختراع للعديد من التقنيات كل عام، ولكن لم تصل جميعها إلى المنتجات النهائية للمستهلكين. ومع ذلك، يشير هذا إلى أن شركة Apple جادة بالفعل بشأن المنافسة في قطاع الأجهزة القابلة للطي، وسيكون من المثير للاهتمام رؤية ما ستجلبه شركة Apple إذا جلبت الأجهزة القابلة للطي إلى الطاولة.