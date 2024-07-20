شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انتقادات لشركة مايكروسوفت بسبب منصة ألعاب Xbox Game Pass .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

انتقدت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) زيادات أسعار Xbox Game Pass من مايكروسوفت في ملف قدمته إلى محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة، وكشفت مايكروسوفت الأسبوع الماضي أنها تزيد أسعار PC Game Pass و Xbox Game Pass Ultimate ، وتخطط لإطلاق فئة Game Pass Standard جديدة قريبًا دون الوصول إلى ألعاب Xbox الخاصة بالطرف الأول في اليوم الأول.

وتصف لجنة التجارة الفيدرالية هذه الفئة الجديدة من Game Pass Standard بأنها "منتج متدهور"، لأن مستخدمي Game Pass الجدد لن يتمكنوا من الاشتراك في Game Pass مقابل 10.99 دولارات أمريكية لوحدات التحكم، والتي تتضمن الوصول إلى الألعاب في اليوم الأول.

وبدلاً من ذلك، سيتم تسعير Xbox Game Pass Standard بسعر 14.99 دولارًا أمريكيًا ولن تتضمن ألعاب اليوم الأول، ولكنها ستتضمن تعدد اللاعبين عبر الإنترنت.

وتقول لجنة التجارة الفيدرالية في ملف قدمته اليوم: "إن الزيادات التي تطرأ على أسعار مايكروسوفت وتدهور منتجاتها إلى جانب تقليص استثمارات مايكروسوفت في الإنتاج وجودة المنتجات من خلال تسريح الموظفين هي السمات المميزة للشركة التي تمارس قوة السوق بعد الاندماج.

كما أن تدهور المنتجات جاء بعد إزالة الألعاب الأكثر قيمة من الخدمة الجديدة التي تقدمها مايكروسوفت إلى جانب زيادات الأسعار للمستخدمين الحاليين، وهو بالضبط نفس النوع من الضرر الذي لحق بالمستهلكين نتيجة للاندماج الذي زعمت لجنة التجارة الفيدرالية أنه".

ويعد هذا الإيداع جزءًا من استئناف مستمر قدمته لجنة التجارة الفيدرالية ضد قرار محكمة المقاطعة بعدم منع استحواذ Microsoft على Activision Blizzard العام الماضي، وأتمت Microsoft صفقتها البالغة 68.7 مليار دولار في أكتوبر ، لكن محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة لم تحكم بعد على استئناف لجنة التجارة الفيدرالية.