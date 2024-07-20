شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يضيف ميزة جديدة لـ Notes .. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت منصة انستجرام عن توسيع نطاق ميزة Instagram Notes، حيث سيتمكن المستخدمين الآن من ترك ملاحظات على الريلز ومنشورات المنصة، حيث ستظهر تعليقاتهم أعلى المحتوى في فقاعات صغيرة، ومثل Notes، تكون هذه التعليقات مؤقتة وستختفي بعد ثلاثة أيام ما لم تحذفها في وقت سابق.

والتعليقات المؤقتة الجديدة شبه خاصة أيضًا، ويمكن للمستخدمين تخصيص من يمكنه رؤية تعليقهم: إما قائمة من الأصدقاء المقربين الذين قمت بترتيبهم بعناية أو المتابعين الذين تتابعهم.

واستنادًا إلى لقطات الشاشة، يبدو أيضًا أنه يمكن للمستخدمين وضع علامة على بعضهم البعض في Notes on Reels والمنشورات ، كما إنها في الأساس تعليقات مخفية لجمهور أصغر.

وعندما يواجه المستخدمون مقاطع فيديو قصيرة ومنشورات تحتوي على ملاحظات من الأصدقاء، ستظهر هذه التعليقات وكأنها ملصق أعلى المحتوى، ومن الواضح أن هذه الميزة تهدف إلى الاستفادة من الطرق الأكثر خصوصية التي يستخدمها الأشخاص في انستجرام ، مثل المراسلة المباشرة مع الأصدقاء.

وقد يكون من المفيد رؤية ما يقوله الأصدقاء على المنصة دون الحاجة إلى التمرير عبر التعليقات.

وفي الوقت نفسه، من المزعج بعض الشيء أن أعرف أن الناس يمكنهم الآن ترك تعليقات لن أتمكن من رؤيتها على منشوراتي ، وأتساءل كيف يمكن أن تسهل هذه الميزة التنمر أو التحرش، خاصة إذا كان منشئ المحتوى لا يستطيع رؤية الملاحظات.

وأوضحت المتحدثة باسم ميتا كريستين باي أنه يمكن للمستخدمين إيقاف تشغيل ميزة الملاحظات على محتواهم إذا فضلوا ذلك، وسيتم البدء في طرح الملاحظات حول المنشورات وبكرات الفيديو عالميًا اليوم.