شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أندرويد 15 سيمنح مستخدمى Pixel مزيدًا من التحكم فى صحة البطارية والان مع تفاصيل الخبر

تعمل جوجل على تطوير ميزة تحسين الشحن فى Android 15 والتى ستسمح لمستخدمى Pixel بتعيين حد شحن بنسبة 80%، وبمجرد التمكين، لن تشحن هواتف Pixel سوى ما يصل إلى 80% من سعة البطارية، ووفقًا للكود الموجود فى تطبيق SystemUI، ستكون ميزة تحسين الشحن موجودة فى الإعدادات > البطارية.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، ستجد مفتاحًا لتمكين هذه الميزة، وبمجرد تشغيله، سيظهر خياران: وضع "الشحن التكيفي" الحالى ووضع "الحد إلى 80%" الجديد، مما يسمح لك بالاختيار بينهما.



لا يزال غير محدد متى سيتم طرح صفحة تحسين الشحن وأى أجهزة Pixel ستحصل عليها، ومع اقتراب موعد تحديث Android 15، من المحتمل ألا تظهر هذه الميزة على هواتف Pixel حتى أول تحديث Android 15 QPR، المتوقع فى نهاية العام.



و عندما يصل ذلك، سيكون من الجيد أن نرى جوجل تضيف المزيد من خيارات حد الشحن اليدوى إلى جانب 80٪ فقط، على غرار ما فعلته أبل مؤخرًا فى iOS 18.



يقدم العديد من صانعى الهواتف الذكية ميزات سلامة البطارية التى تعمل على إبطاء الشحن أو الحد منه بمجرد وصول البطارية إلى نسبة مئوية معينة.



وتحتوى هواتف Google Pixel على ميزة الشحن التكيفى التى تتتبع عادات الشحن الخاصة بك وتحافظ على الشحن بنسبة 80% حتى حوالى ساعة قبل أن تتوقع فصل الهاتف.



فى حين أن الشحن التكيفى عادة ما يكون كافيًا للحفاظ على صحة البطارية، فقد يفضل بعض المستخدمين خيار تعيين حد الشحن يدويًا على 80%، لذلك من الرائع أن نرى جوجل تضيف هذه الميزة.