شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح لعبة جديدة متعددة اللاعبين من Squid Game هذا العام .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تعمل نتفليكس على توسيع قائمة ألعابها من خلال ربطها بلعبة جديدة مثيرة للاهتمام، وخلال إعلان أرباح الشركة الفصلية أعلنت شركة Netflix أنها تخطط لإطلاق لعبة متعددة اللاعبين مستوحاة من Squid Game .

وسيتم تحديد موعد إصدارها ليتزامن مع الموسم الثاني من المسلسل التلفزيوني الكوري الجنوبي الشهير.

وليس لدينا أي معلومات أخرى حول نوع اللعبة التي ستصدر، ولكن يمكننا أن نخمن أنها ستشبه ألعاب الأطفال التي يلعبها المتسابقون من أجل البقاء في المسلسل.

وقد أنتج البرنامج بالفعل العديد من المنتجات الفرعية لخدمة البث بعد أن أصبح الموسم الأول ضجة دولية في عام 2021، وأنشأت Netflix نسخة الواقع الافتراضي وكذلك أيضا تجربة منبثقة شخصية في لوس أنجلوس استنادًا إلى برنامج الواقع الخيالي.

كما تعاونت الشركة مع شركة إنتاج بريطانية لإنشاء لعبة الحبار: التحدي، وهو برنامج تلفزيوني واقعي حقيقي، ولحسن الحظ أنه أقل فتكًا بكثير من المادة المصدر.

ومن بين الرؤى الأخرى التي توصل إليها التقرير ربع السنوي مدى تزايد أهمية الإعلانات بالنسبة إلى Netflix فالطبقة المدعومة بالإعلانات مسؤولة عن 45% من الاشتراكات الجديدة في الأسواق التي يتوفر فيها خيار الاشتراك.

ولم تكن الخطة متاحة إلا لـحوالي 18 شهرًاوقد نما جمهورها بالفعل بنسبة 34% على التوالي في الربع الثاني من عام 2024.

ويحدث جزء من هذا التحول لأن خيار الخطة الأساسية يتم التخلص منه تدريجيًا ، وغادر كندا والمملكة المتحدة بالفعل، والولايات المتحدة وفرنسا هما التاليتان.