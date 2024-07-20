شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تستهدف أسواقًا جديدة بهاتفها الجديد Pixel 9 Pro Fold والان مع تفاصيل الخبر

تخطط جوجل لنقل هاتف Pixel 9 Pro Fold إلى المزيد من الأسواق، على عكس النسخة الأصلية، التى كانت متاحة فقط فى أربعة بلدان، ويمكن أن يصل هاتف Pixel 9 Pro Fold إلى المزيد من البلدان.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، كان Pixel Fold الأصلى متاحًا فقط فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا واليابان، ومع ذلك، استنادًا إلى مكان مشاركة الإعلان التشويقى على متجر جوجل، يبدو أن Pixel 9 Pro Fold قد يوسع نطاق وصوله إلى 10 دول هذه المرة.

على الرغم من أن جوجل تتوسع فى آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، فقد لا يصل هاتف Pixel 9 Pro Fold إلى جميع البلدان الـ 23 التى تتوفر فيها هواتف Pixel حاليًا، ويمكن أن يصل Pixel 9 Pro Fold إلى:

•المملكة المتحدة

- الولايات المتحدة الأمريكية

• كندا

• أستراليا

• الدنمارك

• ألمانيا

• فرنسا

• اليابان

• سنغافورة

• تايوان



ويطلق على الجيل الثانى القابل للطى اسم Pixel 9 Pro Fold، وليس Pixel Fold 2 كما كان متوقعًا سابقًا.

ويقال أن النموذج الجديد أنحف بمقدار 2 ملم من النموذج الأصلى، مع حواف أنحف، وبالإضافة إلى ذلك، تم نقل كاميرا السيلفى الداخلية إلى زاوية الشاشة.