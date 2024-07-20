شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Gboard تتيح الكتابة على هاتفك بخطوط مختلفة قريبا.. كل ما تريد معرفته والان مع تفاصيل الخبر

يُعد تطبيق Gboard، وهو تطبيق لوحة المفاتيح الافتراضية المجاني من جوجل، أحد التطبيقات المفضلة لتكامله السلس مع خدمات جوجل الأخرى أثناء الكتابة مباشرةً، ومع ذلك، فهو يحتوي على عيب واحد، أنه يعرض فقط الأحرف بخطه الافتراضي، متجاهلاً الخط الذي قمت بتعيينه في إعدادات جهازك، وهذا ما جعل جوجل تعمل على تغيير ذلك عن طريق إضافة خيار للتبديل بين الخطوط المختلفة قريبًا.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، فإنه في أحدث إصدار تجريبي من Gboard، قد يتم تخصيص إعداد الخط الجديد في قائمة تفضيلات لوحة المفاتيح، وتتيح لك هذه الميزة التبديل من الخط الافتراضي لـ Gboard إلى خط نظام جهازك، مما يمنحك مظهرًا أكثر تماسكًا.

وبالنسبة للمستخدمين الذين لديهم أجهزة لا تحتوي على مظهر مخصص يسمح بتغيير الخط، قد لا يكون هذا الخيار الجديد مفيدًا جدًا.

كما أنه بالنسبة للأجهزة التي تدعم هذا النوع من التخصيص، يجب أن تخلق تجربة أكثر سلاسة من خلال مطابقة خط لوحة المفاتيح مع خط النظام.

يمكنك بسهولة تغيير الخط لكل من لوحة المفاتيح ونظام التشغيل Android بأكمله، ولا يلزم وجود تطبيقات أو تعديلات أو أشكال مخصصة تابعة لجهات خارجية.

لا يزال خيار تغيير خط Gboard قيد التنفيذ وغير متوفر في الإصدار التجريبي الحالي، ومن المتوقع أن تدرجه جوجل في التحديث المستقبلي، ولكن لا يوجد جدول زمني محدد لموعد وصوله.

