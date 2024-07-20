شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محلل يتوقع عدم زيادة شحنات آيفون 16 مقارنة بهاتف آيفون 15 والان مع تفاصيل الخبر

هناك تقارير سابقة تشير إلى أن شحنات iPhone 16 ستشهد زيادة في عام 2024، ولكن قد لا يكون هذا هو الحال عند إطلاقه، وفقًا لمزاعم أحد محللي أبل.

وقد تم التكهن بأن هذا الارتفاع في طلبات iPhone من الموردين كان نتيجة للترقيات القادمة مع iPhone التالي من Apple، والذي كان تحت عنوان Apple Intelligence مجموعة ميزات الذكاء الاصطناعي (AI).

ومع ذلك، ورد أن مكالمات الأرباح الأخيرة لموردي Apple قد ألمحت إلى أن الشركة تتوقع شحنات مماثلة من iPhone 16 مقارنة بسلسلة iPhone 15.

شحنات آيفون 16

في الأسابيع السابقة، ظهرت شائعات تشير إلى أن شركة آبل قد تخطط شحن المزيد من هواتف iPhone 16 في عام 2024 ، وأشار تقرير حديث لوكالة بلومبرج إلى أن شركة Apple تراهن على شحن ما لا يقل عن 90 مليون وحدة من iPhone 16 في النصف الثاني من عام 2024، وهو ما يعني نموًا بنسبة 10% على أساس سنوي.

ويعزى ذلك إلى توقع صانع iPhone المزيد من مبيعات تشكيلة iPhone 16 بالكامل بفضل شريحة A18 الجديدة بالإضافة إلى ميزات Apple Intelligence.

ولكن قد لا يكون هذا هو الحال، وفقًا لمحلل TF International Securities مينج تشي كو فإن تقارير الأرباح الصادرة عن اثنين من موردي Apple - شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) وLargan تشير إلى أن Apple لا تتوقع أي قفزة كبيرة في شحنات سلسلة iPhone التالية من منظور خدمات تصنيع الإلكترونيات (EMS) أو التجميع.

ومن المتوقع أن يتم شحن 87 مليون وحدة من iPhone 16 في النصف الثاني من عام 2024، مقارنة بشحن 91 مليون وحدة من iPhone 15 في النصف الثاني من عام 2023.

وبحسب المحلل، قال موظفو شركة TSMC "لم نشهد أي نمو مفاجئ في الوحدات"، وعلاوة على ذلك، علق لارجان قائلاً: "الطلبات على النماذج الراقية هذا العام مماثلة للعام الماضى.

والجدير بالذكر أن Apple Intelligence تم تأكيده رسميًا على أنه متوافق فقط مع iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max المدعم بمعالج A17 Pro SoC.

من ناحية أخرى، لا يتم دعم iPhone 15 القياسي والطرازات السابقة نظرًا لأن مجموعة iPhone 16 بأكملها من المتوقع أن تعمل على نفس مجموعة الشرائح، فقد تدعم جميع الطرز في السلسلة مجموعة الذكاء الاصطناعي من Apple.



