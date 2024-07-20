الأرصاد: بداية موجة شديدة الحرارة على مدار الأسبوع المقبل

الشارقة - اميمة ياسر - قالت منار غانم عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمي ويكون مصحوبا بكتل هوائية شديدة الحرارة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الحدث اليوم»، مساء الجمعة، أن هذا المنخفض عملاق لكونه يغطي مساحات كبيرة من قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، ويؤدي لارتفاع نسب الرطوبة في الجو.

وأشارت إلى أن هذه الارتفاعات تؤدي للمزيد من الارتفاعات في قيم درجات الحرارة، موضحة أن العظمى المُسجلة في الظل على القاهرة اليوم بلغت 37 درجة مئوية، في حين كانت المحسوسة 40 درجة.

ولفتت إلى أن البلاد تشهد حاليا ارتفاعات في درجات الحرارة كبداية لموجة شديدة الحرارة تؤثر على البلاد على مدار الأسبوع المقبل، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 38 و39 درجة مئوية، وتصل المحسوسة إلى 41 درجة مئوية وذلك في الظل.

وحذرت من أن التعرض لأشعة الشمس يؤدي للإحساس بدرجات حرارة تفوق الدرجة المحسوسة، منوهة كذلك بأن محافظات الصعيد تكون أكثر تأثرا بارتفاع درجات الحرارة.