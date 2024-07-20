تكنولوجيا: شاومي تطلق الإصدار الخاص Redmi K70 Extreme بمعالج Dimensity 9300 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شاومي للأسواق مؤخراً إصدارها الخاص من الهواتف الذكية Redmi K70 Extreme الذي ينطلق بمعالج Dimensity 9300 Plus، وشريحة D1، مع نموذج خاص بتصميم “Lamborghini”.

يستهدف الإصدار الخاص من هاتف Redmi K70 Extreme التركيز على الآداء مع معالج Dimensity 9300 Plus الذي يتميز بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويضم أنوية Cortex-X4 بسرعة 3.4GHz، كما يتوفر الهاتف بإختيارات في الذاكرة العشوائية 12 أو 16 أو 24 جيجا بايت رام.

ويضم الهاتف شريحة D1 منفصلة لمعالجة الرسوم، والتي ترتكز على دقة تصنيع 12 نانومتر، وتدعم الشريحة دقة عرض تصل إلى 1.5K، ومعدل تحديث 144Hz، كما تدعم الشريحة خفض إستهلاك الطاقة بنسبة 15%.

أيضاً يأتي الهاتف بنظام تبريد 3D لخفض الحرارة حتى 3 درجات، كما يتميز الهاتف بإطار معدني، مع طبقة من زجاج “Longjing” في الجهة الأمامية والخلفية من الهاتف، كما يدعم K70 Extreme معايير IP68.

ويضم هذا الإصدار شاشة OLED بحجم 6.67 إنش، ودقة عرض 2712 في 1220 بيكسل، وتدعم الشاشة معدل تحديث 144Hz، كما تأتي الشاشة بنسبة سطوع 1600 nits وتصل في أقصى سطوع إلى نسبة 4000 nit.

أيضاً تدعم الشاشة معدل لمس 480Hz، وتتميز بتعتيم 3840Hz PWM، ويتميز الهاتف بمستشعر IMX906 رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل وحجم مستشعر 1/1.56، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 20 ميجا بيكسل.

كما يضم K70 Extreme بطارية بقدرة 5500 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120W، ويأتي الهاتف بشريحة Xiaomi Pengpai P2 التي تعمل على مراقبة نظام الشحن، وشريحة G1 التي تدعم حماية البطارية.

ولقد حددت شاومي سعر الإصدار الخاص Redmi K70 Extreme للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 360 دولار.

كما يتوفر نموذج Lamborghini من الهاتف بذاكرة عشوائية 24 جيجا بايت رام وسعة تخزين 1 تيرابايت بسعر 550 دولار.

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