شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج يمدح ترامب بعد إطلاق النار عليه.. ويعلق: "صورته ملهمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أيام فقط من تعهد الرئيس السابق دونالد ترامب بإرسال مارك زوكربيرج إلى السجن "لفترات طويلة من الزمن"، رد الرئيس التنفيذي لشركة ميتا الجميل - من خلال مدح ترامب.

وفي مقابلة مع بلومبرج من المقرر بثها يوم الثلاثاء، سُئل زوكربيرج عما هو على المحك في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، حيث تحدث زوكربيرج لأول مرة عن كيفية تركيز ميتا بشكل أقل على السياسة عبر منصاتها من خلال السماح للمستخدمين بتعديل إعداداتهم لرؤية محتوى سياسي أقل والتوصية بمحتوى أقل من هذا النوع للمستخدمين.

فيما يقول زوكربيرج أيضًا إنه لن "يؤيد" شخصيًا أيًا من الرئيس جو بايدن أو ترامب - قبل أن يعرض، دون سابق إنذار، رأيه في إطلاق النار على تجمع ترامب، وقال زوكربيرج لبلومبرج: "إن رؤية دونالد ترامب وهو ينهض بعد إصابته برصاصة في وجهه ويضرب بقبضته في الهواء بالعلم الأمريكي هي واحدة من أكثر الأشياء المروعة التي رأيتها في حياتي".

واستكمل "على مستوى ما، كأميركي، من الصعب ألا تشعر بالعاطفة تجاه تلك الروح وتلك المعركة، وأعتقد أن هذا هو السبب وراء إعجاب الكثير من الناس بالرجل"، وقال مارك زوكربيرج إن رد فعل دونالد ترامب الفوري بعد إطلاق النار عليه كان “شرسًا” وملهمًا – دون تأييد الرئيس السابق.

وعلى الرغم من أن زوكربيرج لم يؤيد ترامب صراحة، إلا أن تعليقاته قد تساعد في تهدئة غضب الرئيس السابق تجاه مؤسس فيسبوك، الذي أشار إليه سابقًا باسم "محتال الانتخابات"، وكتب ترامب في منشور على موقع تروث سوشال: "كل ما يمكنني قوله هو أنني إذا انتخبت رئيسا، فسوف نلاحق المحتالين في الانتخابات بمستويات لم نشهدها من قبل، وسيتم إرسالهم إلى السجن لفترات طويلة من الزمن"، "نحن نعرف بالفعل من أنت، لا تفعل ذلك! زوكرباكس، كن حذرًا!".

لقد احتشد ترامب وغيره من السياسيين الجمهوريين ضد "النخبة"، حتى في حين أن أعضاء تلك الطبقة ذاتها في عالم التكنولوجيا يجمعون ملايين الدولارات لدعم حملته، حيث أيد الملياردير إيلون ماسك ترامب بعد فترة وجيزة من محاولة الاغتيال في تجمع انتخابي الأسبوع الماضي، ويقال إنه يخطط لإرسال 45 مليون دولار شهريًا إلى لجنة العمل السياسي الأمريكية المؤيدة لترامب، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

وللحصول على فكرة عن العلاقة بين ترامب ووادي السيليكون، لا تنظر أبعد من الشخص الذي تم اختياره لمنصب نائب الرئيس: عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو جيه دي فانس، الذي تم تمويل حملته الناجحة لعام 2022 من قبل المؤسس المشارك لشركة PayPal وداعم الجناح اليميني بيتر ثيل.

حيث أن فانس هو موظف سابق في ثيل وصديق - والآن ربما يكون خطًا مباشرًا في سياسة النخب التكنولوجية، الذين يخضعون بشكل متزايد للتدقيق الحكومي من اليمين واليسار.