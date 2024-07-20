تكنولوجيا: الكشف عن السيارة الكهربائية SU7 Ultra من شاومي والتي تتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 1.97 ثانية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة شاومي عن الإصدار النهائي لسيارتها الكهربائية SU7 – SU7 Ultra. وقد تم تصميم SU7 Ultra مع وضع الأداء النقي والهيمنة على المسار في الاعتبار، حيث تضع أنظارها على تحطيم الأرقام القياسية في وقت الدورة.

تتميز SU7 Ultra بمواصفات جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها، حيث تطلق محركاتها الكهربائية Xiaomi V8s قوة مجتمعة تبلغ 1548 حصانًا، لتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة في 1.97 ثانية فقط وتحقق سرعة قصوى تتجاوز 350 كم/ساعة.

يتم تشغيل السيارة بواسطة أول بطارية CATL Kirin II في العالم، مصممة للشحن فائق السرعة وتوصيل طاقة استثنائي.

تتميز SU7 Ultra أيضًا بنظام مكابح مُحسّن للحلبات قادر على إيقاف السيارة تمامًا من سرعة 100 كم / ساعة في 25 مترًا فقط.

وقامت شركة شاومي بتخفيض وزن SU7 Ultra من خلال دمج مواد ألياف الكربون على نطاق واسع في جميع أنحاء السيارة. يؤدي هذا التخفيض الكبير في الوزن إلى رفع الوزن الإجمالي للسيارة إلى 1900 كجم.

ويعطي التصميم الديناميكي الهوائي لسيارة SU7 Ultra الأولوية لتوليد القوة الضاغطة، مما يحقق مستوى يتجاوز وزن السيارة.

ومن خلال هذه القدرات الهائلة، تخطط شركة شاومي لتحدي أوقات اللفات التي حددتها السيارات غير المنتجة بكميات كبيرة في أكتوبر 2024. وقد وضعت الشركة أنظارها أعلى حتى عام 2025، بهدف التغلب على قائمة أوقات اللفات للسيارات ذات الإنتاج الضخم في نوربورغرينغ.

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