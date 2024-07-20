تكنولوجيا: سماعة Xiaomi Buds 5 اللاسلكية تنطلق بميزة إلغاء الضوضاء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي عن سماعة Xiaomi Buds 5 اللاسلكية التي تتميز بميزة إلغاء الضوضاء، وعمر شحن 39 ساعة من التشغيل.

تتميز سماعة Xiaomi Buds 5 اللاسلكية بتصميم ثنائي النغمات في اللون الرمادي، حيث يتميز جذع السماعة باللون الرمادي اللامع، بينما يأتي الجزء الثاني من السماعة بتصميم غير لامع.

كما تأتي سماعة Buds 5 بعناصر تحكم ذكية لتنفيذ عدد من الإجراءات، أيضاً تدعم إنشاء ملخص للمحتوى بنقرة واحدة.

أيضاً تنطلق السماعة اللاسلكية بمحرك تشغيل 11مم، مع ميزة إلغاء الضوضاء المحيطة، كما تأتي السماعة بعدد ثلاثة من الميكروفونات في كل سماعة، مع ميزة إلغاء الضوضاء، ودفع صوت كريستالي واضح في المكالمات.

كما تتميز السماعة بتقنية Qualcomm aptX Lossless لدفع أفضل جودة في الصوتيات، كما تعاونت شاومي مع Harman لضبط نغمة الصوتيات وتخصيص المؤثرات الصوتية.

وتدعم السماعة تقنية “spatial” في الصوتيات، وتقنية “Dolby Atmos”، كما تأتي سماعة Xiaomi Buds 5 ببطارية 480mAh في الحافظة، وقدرة بطارية 35mAh في كل جهة من السماعة اللاسلكية، وتدعم السماعة بشكل مستقل 6.5 ساعة من التشغيل، بينما يصل عمر الشحن مع الحافظة إلى 39 ساعة.

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