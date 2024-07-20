شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتش يرفع الحظر عن دونالد ترامب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعادت خدمة Twitch تفعيل حساب الرئيس السابق دونالد ترامب بعد تعليقه "إلى أجل غير مسمى" عقب هجمات 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي.

وقال متحدث باسم تويتش، طلب عدم الكشف عن هويته بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، في بيان: "لقد أعدنا تفعيل قناة الرئيس السابق ترامب على Twitch، ونعتقد أن هناك قيمة في الاستماع إلى المرشحين الرئاسيين بشكل مباشر، عندما يكون ذلك ممكنًا، ترامب هو الآن المرشح الجمهوري الرسمي لرئاسة الولايات المتحدة".

ونحن نواصل تطبيق إرشادات مجتمعنا ونتخذ الإجراءات التنفيذية اللازمة عندما نحدد انتهاكات لقواعدنا"، كما يقول المتحدث باسم الشركة، "لا يوجد لدى Twitch "سياسة خاصة بالشخصيات العامة"، مما يعني أن جميع القنوات تخضع لإرشاداتنا على قدم المساواة، بغض النظر عما إذا كانت القناة مملوكة لشخصية عامة أم لا."

وفي عام 2021، عطلت شركة Twitch قناة ترامب في اليوم التالي للهجمات قبل حظره إلى أجل غير مسمى في 20 يناير"بسبب الخطر المستمر لمزيد من التحريض على العنف"، حسبما قال متحدث باسم Twitch في ذلك الوقت.

وفى وقت سابق من هذا الأسبوع، ألغت شركة ميتا القيود التي فرضتها على حسابات ترامب على فيسبوك وإنستجرام بعد إعادة تفعيل تلك الحسابات في يناير 2023.