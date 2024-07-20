شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل توقف الروابط المختصرة العام المقبل.. كيف سيؤثر ذلك عليك؟ والان مع تفاصيل الخبر

عندما يضغط شخص ما على رابط goo.gl، بدءًا من 23 أغسطس من هذا العام، يمكن أن ينقله أولاً إلى صفحة بها تحذير يقول Tن الرابط "لن يعمل بعد الآن في المستقبل القريب" قبل نقله إلى موقع الويب الذي يريده.

وفقا لما ذكره موقع "engadget"، أغلقت جوجل خدمة تقصير عناوين URL الخاصة بـ goo.gl في عام 2018 ومنعت المستخدمين من القدرة على إنشاء روابط جديدة، وأعلنت الشركة الآن أنها ستتوقف عن دعم جميع روابط goo.gl الحالية تمامًا، حيث ستعرض عناوين URL نتيجة "لم يتم العثور على صفحة 404" بحلول 25 أغسطس 2025.

تمنح جوجل المطورين متسعًا من الوقت للانتقال إلى أدوات تقصير أخرى من خلال عرض صفحة التحذير المذكورة أعلاه للزائرين خلال العام المقبل.

ستظهر فقط لنسبة مئوية من الروابط الموجودة في البداية، ولكن هذه النسبة ستستمر في النمو حتى تظهر لمعظم روابط goo.gl، إن لم يكن كلها، بحلول تاريخ إيقاف تشغيلها.

وتحذر الشركة من أن صفحات التحذير البينية قد تسبب اضطرابات وتمنع المستخدمين من الوصول إلى عنوان URL الذي يريدون الانتقال إليه بالفعل، لذا تنصح المطورين بتغيير الروابط المختصرة الخاصة بهم في أقرب وقت ممكن.

تنضم خدمة اختصار الروابط إلى عدد كبير جدًا من الميزات والخدمات القديمة المنتحية لمنتجات جوجل، وهي تشمل تطبيق الدردشة Hangouts، وخدمة الألعاب السحابية Stadia، وGoogle+.