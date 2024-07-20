تكنولوجيا: تحديث One UI 7 القادم من سامسونج يأتي بتصميم مستوحى من iOS 18

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الكوري سامسونج في العمل على التحديث الجديد من واجهة المستخدم One UI 7، ولقد أكدت أحدث التقارير على أن هذا الإصدار يأتي بتصميم مستوحى من نظام iOS 18.

أكد تقرير نشر مؤخراً على خطط شركة سامسونج لإعادة تصميم واجهة One UI بشكل جذري، واليوم تكشف أحدث التقارير عن تفاصيل أكثر حول تحديث One UI 7 المرتقب.

ولقد أوضحت التفاصيل التي نشرت عبر @chunvn8888 في منصة X أن تحديث One UI 7 سيأتي بالعديد من المميزات المستوحاه من واجهة iOS 18.

وتعد الرموز الجديدة في واجهة One UI 7 من بين أكثر التغييرات اللافته في هذا التحديث، حيث تأتي بتصميم دائري لتتوافق مع المؤثرات ثلاثية الأبعاد، بنفس التجربة المقدمة في نظام macOS، وVisionOS.

كما سيتاح للمستخدمين تخصيص الإجراءات السريعة في شاشة القفل، لذا قد يدعم هذا التحديث المستخدم بإختيار التطبيقات في للوصول السريع في شاشة القفل.

أيضاً يأتي تحديث واجهة One UI 7 بميزة لوحة الإشعارات المقسمة، حيث يمكن التمرير من الأعلى إلى الأسفل أو من الجانب الأيمن إلى الزاوية للتبديل السريع أو الكشف عن الإشعارات.

كما تشير التوقعات إلى أن تطبيق الكاميرة يأتي ببعض التغييرات بتصميم أبسط، مع نقل عناصر التحكم إلى الجزء السفلي من واجهة المستخدم لتجربة سلسة للوصول إلى الإعدادات، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل مع إنطلاق تحديث Android 15.

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