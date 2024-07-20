تكنولوجيا: تحديث ColorOS 15 يدعم ميزة Dynamic Island

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ترددت شائعات سابقة عن أن تحديث ColorOS 15 يدعم Live Photo وميزة اتصال تشبه AirDrop.

والآن، وفقًا لتوقعات Digital Chat Station، فإن تحديث ColorOS 15 قد يأتي أيضًا مع ميزة تشبه ميزة Dynamic Island من أبل.

وأضاف التسريب أيضًا أن إصدار ColorOS القادم سيوفر أيضًا مركز تحكم منفصل إلى جانب نافذة عائمة مُعاد تصميمها وشاشة قفل مخصصة وتحسينات أخرى.

والجدير بالذكر أن ColorOS لديه بالفعل وظيفة ديناميكية تشبه Dynamic Island تعرض بعض المعلومات الأساسية. لكن الموضع غير متمركز وغير متكامل مع وحدة الكاميرا.

من المتوقع أن يكون الإصدار الموجود في ColorOS أكثر تشابهًا مع تطبيق أبل عندما يتعلق الأمر بالمظهر. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن الميزة ستأتي مع عدد من خيارات التخصيص.

فإن إضافة مركز تحكم منفصل يعني أن OPPO ستغير تخطيط مركز التحكم الحالي وستعتمد تصميمًا منفصلاً لمركز الإشعارات ومركز التحكم.

ومركز تحكم منفصل يعني أن OPPO ستغير تخطيط مركز التحكم الحالي وتعتمد تصميمًا منفصلاً مركز الإخطار ومركز التحكم.

ووفقًا للتقارير السابقة، من المتوقع أن يأتي ColorOS 15 مزودًا برسوم متحركة محسنة وتقنية استيفاء GPU. ستساعد الميزة المشابهة لـ AirDrop المستخدمين على نقل الملفات بسهولة من أجهزة iOS. ومع ذلك، سيحتاجون إلى تثبيت تطبيق على جهاز iOS لاستخدام هذه الميزة.

ووفقًا لما قاله Ma Xin، مدير تجربة المستخدم والحلول في OPPO ColorOS، فمن المتوقع أن تحصل نماذج متعددة على هذه الميزة مع إصدار ColorOS 15 التالي للاختبار العام الداخلي.

إليك النماذج التي من المتوقع أن تحصل على ColorOS 15 مدرجة أدناه:

سلسلة OPPO Find X7

سلسلة OPPO Find N3

سلسلة OPPO Find X6

سلسلة OPPO Reno 11

سلسلة OPPO Reno 10

OnePlus 12

OnePlus 11

OnePlus Ace 3

OnePlus Ace 3V

One Plus Ace 2 Pro

One Plus Ace 2

One Plus Ace 2V

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