شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: للحد من البريد العشوائى.. X يعمل على طريقة لحظر الروابط فى الردود والان مع تفاصيل الخبر

تعمل منصة X على تطوير ميزة جديدة يمكن أن تساعد في معالجة المشاركات غير المرغوب فيها على موقعها على الويب.

وفقًا لـ Nima Owji، باحث التطبيقات المستقل الذي اكتشف العديد من ميزات X التي لم يتم إصدارها في الماضي، فإن النظام الأساسي المعروف سابقًا باسم Twitter يعمل على القدرة على تعطيل الروابط في الردود.

بناءً على الصورة التي نشرها Owji، سيتمكن المستخدمون من تحديد مربع للخيار إذا كانوا لا يريدون أن يتمكن الأشخاص من الرد برابط لمشاركاتهم.

وأكد كريستوفر ستانلي، المدير الأول للهندسة الأمنية في X، وجود الميزة في رد على منشور حول هذا الموضوع، وكتب ستانلي في رده: "لقد قام فريقي ببناء هذا"، بالإضافة إلى إبعاد برامج البريد العشوائي، يمكن لهذه الميزة أيضًا منع المستخدمين الحقيقيين من الترويج لمواقعهم على الويب في منشورات الأشخاص الآخرين.

ومع ذلك، يمكنه أيضًا منع المستخدمين من نشر روابط لمصادر مشروعة في حالة محاولتهم فضح المعلومات الكاذبة ومنع الأخبار المزيفة من الانتشار بشكل أكبر.

واكتشف Owji سابقًا أن X كان يجرب عملة داخل التطبيق تهدف إلى مساعدة منشئي المحتوى على كسب المال من النظام الأساسي ، وبعد عدة أشهر من تفشي انتحال الشخصية على الموقع، اكتشف أنه كان يعمل على ميزات جديدة للتحقق من الهوية أيضًا.

واكتشف أيضًا أن الشركة كانت تتطلع إلى التنافس مع LinkedIn من خلال تقديم قوائم الوظائف للمؤسسات المعتمدة.