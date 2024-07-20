تكنولوجيا: ‏Gigabyte تكشف عن صندوق حاسب متوسط الحجم C500 PANORAMIC STEALTH

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Gigabyte عن صندوق حاسب جديد متوسط الحجم لعشاق الحواسب: C500 PANORAMIC STEALTH.

وعلى ما يبدو، يعطي الجهاز الأولوية لكل من الأسلوب والأداء، ويوفر تصميمًا عصريًا بزاوية قائمة مع مناظر بانورامية لمكوناتك الداخلية.

يتوفر C500 Panoramic STEALTH بخيارين من الألوان: الأسود الكلاسيكي والأبيض الذي يُشار إليه بـ “ICE”. تسمح لك الألواح الزجاجية الكبيرة بسمك 4 مم الموجودة على الجزء الأمامي والجانبي من الصندوق بعرض مكونات الحاسب التي اخترتها بدقة بكل مجدها.

تكمل Gigabyte التصميم الأنيق بأقسام مثقبة في اللوحة الأمامية العلوية والسفلية واليمنى. وتعمل هذه الثقوب على تحسين جماليات الهيكل وتحسين تدفق الهواء وأداء التبريد داخل الهيكل.

ومن ناحية التوافق، يدعم C500 PANORAMIC STEALTH اللوحات الرئيسية القياسية بحجم ATX مع توصيلات اللوحة الخلفية. يمكن أن يستوعب الجهاز مبردات وحدة المعالجة المركزية التي يصل طولها إلى 176 ملم ومصادر الطاقة التي يصل طولها إلى 200 ملم.

يتم دعم عمليات تثبيت بطاقة الرسومات التقليدية للبطاقات التي يصل طولها إلى 410 ملم. وبالنسبة لأولئك الذين يفضلون الاتجاه الرأسي، يمكن أن يتناسب الجهاز بطاقات الرسومات التي يصل سمكها إلى 5 فتحات.

وتتوفر خيارات التخزين بكثرة مع C500 Panoramic STEALTH. يمكن للمستخدمين تثبيت محرك أقراص ثابتة مقاس 3.5 بوصة أسفل اللوحة الأمامية ومحرك أقراص آخر مقاس 2.5 بوصة أمام حجرة مصدر الطاقة.

وخلف اللوحة الرئيسية، يمكنك اختيار تثبيت محركي أقراص مقاس 2.5 بوصة أو محرك أقراص واحد مقاس 3.5 بوصة، مما يوفر المرونة لاحتياجات التخزين الخاصة بك.

علاوةً على ذلك، يعتبر التبريد هو محور تركيز آخر لجهاز C500 Panoramic STEALTH، حيث يوفر الصندوق إجمالي سبع نقاط تركيب للمروحة، موضوعة بشكل استراتيجي لتحسين تدفق الهواء.

يسمح القسم العلوي بثلاث مراوح مقاس 120 مم أو مروحتين مقاس 140 مم، وهو متوافق مع مشعات مقاس 360 مم. وتعكس اللوحة الأمامية اليمنى هذا التكوين، وتدعم أيضًا ثلاث مراوح مقاس 120 مم ومشعات مقاس 360 مم.

وأخيرًا، توفر اللوحة الخلفية مساحة لمروحة واحدة مقاس 120 مم أو 140 مم، متوافقة مع مشعات 140 مم. قامت Gigabyte بتركيب أربع مراوح ARGB مقاس 120 مم مسبقًا، ثلاثة في الأمام وواحدة على اللوحة الأمامية اليمنى، مما يوفر التبريد ولمسة من الإضاءة القابلة للتخصيص.

ولسهولة الوصول إليها، توجد لوحة الإدخال/الإخراج الأمامية في مكان مناسب على الجانب العلوي الأيمن من الصندوق. كما يتميز الجهاز بمنفذي USB 3.0 من النوع A، ومنفذ USB 3.2 Gen 2 واحد بسرعة 10 جيجابت في الثانية من النوع C،ومقبس سماعة رأس/ميكروفون مقاس 3.5 ملم.

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