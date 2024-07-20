شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف قارة مفقودة مختبئة بين كندا وجرينلاند تشكلت قبل 60 مليون سنة والان مع تفاصيل الخبر

اكتشف العلماء قارة مفقودة تشكلت قبل 60 مليون سنة، حيث اكتشف باحثون في جامعة ديربي بالمملكة المتحدة بالصدفة كتلة أرضية يبلغ طولها 250 ميلًا أسفل مضيق ديفيس، بين كندا وجرينلاند، أثناء دراسة الحركات التكتونية للصفائح في المنطقة.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح الباحثون أن القارة الصغيرة الأولية لمضيق ديفيس المكتشفة حديثًا، وهي كتلة تكتونية أصبحت منفصلة عن القارة، تم إنشاؤها خلال فترة طويلة من التصدع وانتشار قاع البحر بين جرينلاند وأمريكا الشمالية.

واقترح الفريق، أن القارة الصغيرة الأولية انفصلت عن جرينلاند بعد انقسام التكتونيات بين البلاد وكندا إلى قسمين منذ حوالي 118 مليون سنة.

قال الدكتور جوردان فيثيان: "إن التصدع وتكوين القارة الصغيرة هما ظاهرتان مستمرتان تمامًا، ومع كل زلزال قد نعمل على فصل القارة الصغيرة التالي"، مضيفا "الهدف من عملنا هو فهم تكوينها بشكل جيد بما يكفي للتنبؤ بهذا التطور المستقبلي."

حدد الباحثون القارة الصغيرة الجديدة باستخدام مزيج من بيانات سمك القشرة الأرضية المستمدة من خرائط الجاذبية، وبيانات الانعكاس الزلزالي، ونمذجة الصفائح التكتونية.

تحتوي خرائط الجاذبية على معلومات حول كثافة الصخور وعمق وتوزيع الصخور المصدرية الشاذة.

ركز الفريق على كيفية تشكل شذوذ القشرة الأرضية من خلال إعادة بناء الحركات التكتونية التي استمرت لمدة 30 مليون سنة تقريبًا.

ووصفوا القارة الصغيرة الأولية بأنها أكبر من القارات الصغيرة الأخرى، حيث يصل سمكها إلى ما بين 11 و14 ميلًا، وقالوا إن فهم كيفية تشكلها أمر حيوي للعلم المستمر اليوم.

يبلغ متوسط سمك القارة الصغيرة عادةً ما بين ثلاثة إلى 15 ميلًا، وتتبعت تقنيات رسم الخرائط كيف تغيرت حركات قاع البحر على مدى ملايين السنين وحددت أرضًا معزولة ذات قشرة قارية سميكة نسبيًا تم فصلها عن جرينلاند خلال مرحلة معترف بها حديثًا من الامتداد على طول غرب جرينلاند.

قال الباحثون، إن مضيق ديفيس هو أحد أكبر تجمعات هياكل الصدع المعروفة مع تغيرات محددة جيدًا في حركة الصفائح التي يمكن أن تساعد في فهم كيفية تشكل القارات الدقيقة.

كما أن القارات الصغيرة الأولية هي جزء من الغلاف الصخري القاري، وهو جزء من القشرة الخارجية للأرض مقسم إلى عدة صفائح تكتونية أو ألواح صخرية.

هناك طبقة شبه سائلة من الصخور تقع على بعد حوالي 50 إلى 120 ميلاً تحت سطح الأرض والتي يتم تسخينها ومن ثم ذوبانها، مما يؤدي إلى تدفق الصخور.

وتدفع الحركة على طول الصفائح التكتونية، مما يؤدي إلى احتكاكها ببعضها البعض على مدى ملايين السنين ويؤدي إلى حدوث زلازل وانفجارات براكينية.

وعندما يحدث ذلك، ستنفصل كتلة اليابسة عن القارات الكبرى، لتشكل قارة صغيرة أولية خاصة بها.

بدأ الصدع الأولي بين كندا وجرينلاند منذ حوالي 118 مليون سنة، لكن قاع البحر لم يبدأ في الانتشار إلا قبل 61 مليون سنة لتكوين ما يعرف اليوم بمضيق ديفيس.

كما أنه بعد حوالي ثلاثة ملايين سنة، أفاد العلماء أن انتشار قاع البحر تحول من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي إلى الشمال إلى الجنوب، مما أدى إلى قطع قارة ديفيس المستقيمة الصغيرة الأولية.

واستمر التحول لمدة 33 مليون سنة تقريبًا ولم يتوقف إلا عندما اصطدمت جرينلاند بجزيرة إليسمير الواقعة في الشمال.