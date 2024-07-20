شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عطل Crowdstrike سيكلف الاقتصاد العالمي تريليونات وقد يستمر لأسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الخبراء من أن العطل العالمي الذى تسببت فيه شركة Crowdstrike سيكلف الاقتصاد العالمي تريليونات الدولارات وقد يستمر لأسابيع، حيث تسبب انقطاع تكنولوجيا المعلومات في حدوث فوضى عالمية يوم الجمعة بعد أن أصاب خطأ من شركة Crowdstrike للأمن السيبراني أنظمة مايكروسوفت، بحسب موقع thesun البريطانى.

وتبلغ التكلفة العالمية المقدرة لانقطاع الإنترنت لمدة 20 ساعة 24 مليار دولار - أو 18 مليار جنيه إسترليني، ووصف أحد الخبراء الانهيار بأنه "أخطر انقطاع في تكنولوجيا المعلومات شهده العالم على الإطلاق".

وادعى آخر أن التكلفة التي يتحملها الاقتصاد العالمي – في أحد أكثر أيام السفر ازدحامًا منذ كوفيد – من المقرر أن تصل إلى التريليونات، وحذر خبير الصناعة آدم سميث من BCS، المعهد المعتمد لتكنولوجيا المعلومات، من أن الأمر قد يستغرق "أسابيع" حتى تتم استعادة جميع أجهزة الكمبيوتر والأنظمة بالكامل.

وقال: "يجب تطبيق الإصلاح على العديد من أجهزة الكمبيوتر حول العالم، "لذا، إذا ظهرت على أجهزة الكمبيوتر شاشات زرقاء وحلقات لا نهاية لها، فقد يكون الأمر أكثر صعوبة ويستغرق أيامًا وأسابيع."

وأثر الانهيار على مجموعة من الشركات بما في ذلك الطائرات والقطارات والمستشفيات والأطباء العامين والبنوك والمقاهي والمحلات التجارية في جميع أنحاء العالم، وتأتي هذه الفوضى في يوم من المقرر أن يكون أكثر الأيام ازدحامًا بالرحلات الجوية منذ خمس سنوات مع بدء العطلة المدرسية في فصل الصيف.

وتم إلغاء ما يصل إلى 5000 رحلة طيران على مستوى العالم، بما في ذلك أكثر من 100 رحلة معلّبة في المملكة المتحدة وحدها، وهزت الفوضى القنوات التلفزيونية والبنوك والأطباء العامين ومحلات السوبر ماركت في جميع أنحاء العالم.

واضطرت المتاجر في أستراليا إلى إغلاق أبوابها أو التحول إلى خدمات غير نقدية بعد توقف عمليات الدفع الرقمية عن العمل، وفي الولايات المتحدة، انقطعت خطوط خدمات الطوارئ في ألاسكا وأريزونا وإنديانا ومينيسوتا ونيوهامبشاير وأوهايو.

وقال الباحث كيفن بومونت: "بما أن الأنظمة لم تعد تبدأ في العمل، فستحتاج الأنظمة المتأثرة إلى البدء في الوضع الآمن لإزالة التحديث الخاطئ، يستغرق هذا وقتًا طويلاً للغاية وسيستغرق تنفيذه على نطاق واسع من المؤسسات أيامًا.