تكنولوجيا: هواوي ترفع دعوى قضائية ضد شركة MediaTek بتهمة انتهاك براءات الاختراع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أفادت تقارير أن شركة هواوي رفعت دعوى قضائية لانتهاك براءات الاختراع ضد شركة MediaTek، إحدى الشركات الكبرى في مجال تصنيع الشرائح، في محكمة محلية في الصين.

وتزعم الدعوى القضائية أن تقنيات MediaTek تنتهك براءات الاختراع الخاصة بشركة هواوي المتعلقة باتصالات الشبكة، بما في ذلك 5G و 4G وربما 3G.

وأكدت شركة MediaTek الدعوى القضائية في بيان لها هذا الصباح، معترفة بأن شركة هواوي اتهمتها بانتهاك براءات الاختراع. ومع ذلك، قللت الشركة من أهمية التأثير، قائلة إنها تخضع حاليًا للإجراءات القضائية وامتنعت عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.

تعتبر MediaTek هي شركة رائدة في تصنيع الشرائح توفر المكونات لكبار صانعي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، بما في ذلك سامسونج وأمازون وسوني وشاومي وأوبو وفيفو.

وكانت أيضًا موردًا رئيسيًا لقسم الهواتف الذكية في شركة هواوي قبل ضوابط التصدير الأمريكية الأكثر صرامة في عام 2020.

ووفقًا لمصادر مطلعة على القضية، فإن الدعوى المرفوعة ضد MediaTek مدفوعة في المقام الأول برغبة هواوي في تأمين رسوم الترخيص لدعم البحث والتطوير المستمر (R&D).

وتساعد هذه الدعاوى القضائية شركة هواوي أيضًا على تنويع مصادر إيراداتها، خاصة بعد أن أثرت العقوبات الأمريكية بشدة على أعمالها في مجال الهواتف الذكية التي كانت مهيمنة في السابق.

تمتلك هواوي مجموعة كبيرة من براءات الاختراع الأساسية القياسية (SEPs) الضرورية لتقنيات الاتصالات اللاسلكية، بما في ذلك حوالي 20 بالمئة من براءات الاختراع ذات الصلة بشبكة الجيل الخامس (5G) في العالم.

منذ عام 2021، وبعد تشديد القيود الأمريكية، عززت هواوي جهودها في مجال ترخيص براءات الاختراع.

حصلت الشركة على اتفاقيات ترخيص وترخيص مشترك مع شركات صناعة السيارات الأوروبية الكبرى مثل فولكس فاجن ومرسيدس بنز وأودي وبي إم دبليو وبورش.

كما وقعت اتفاقيات تقنية 5G مع شركتي أوبو وسامسونج في عام 2023. وفي العام الماضي، طلبت هواوي رسوم ترخيص من العديد من الشركات اليابانية، زاعمة أن تقنياتها تنتهك براءات الاختراع الخاصة بها.

اعتبارًا من عام 2022، أعلنت شركة هواوي عن إيرادات بقيمة 560 مليون دولار من حقوق براءات الاختراع، مع ما يقرب من 200 شركة عقدت اتفاقيات ترخيص مع عملاق التكنولوجيا، وفقًا لنيكي آسيا.

ومن خلال هذه الدعوى المرفوعة ضد شركة MediaTek، يبدو أن شركة هواوي عازمة على تعزيز تدفقات إيراداتها من خلال جهود إنفاذ براءات الاختراع والترخيص الصارمة.

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