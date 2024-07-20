شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تؤجل عمليات السير في الفضاء إلى أجل غير مسمى لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

تقول وكالة ناسا، إن سيرها الفضائي القادم سيتم تأجيله إلى أجل غير مسمى حتى يفهم المهندسون المزيد حول سبب تسرب سائل التبريد من بدل الفضاء، وذلك في 24 يونيو الماضى.

ووفقًا لما ذكره موقع "space"، تعرضت تريسي دايسون، رائدة الفضاء في وكالة ناسا، لتسرب من بدلة الفضاء قبل شهر بينما كانت لا تزال في فتحة محطة الفضاء الدولية (ISS).

كانت هي ومايك باريت قد فتحا للتو الباب للسير في الفضاء لمدة 6.5 ساعة لأنشطة الصيانة، عندما اندلعت زخات من جزيئات الجليد من اتصال بدلة الفضاء بمحطة الفضاء الدولية، وأكدت وكالة ناسا أن السير في الفضاء تم تعليقه، لكن رواد الفضاء لم يتعرضوا لأي خطر على الإطلاق.

وقالت دانا ويجل، مديرة برنامج المحطة من وكالة ناسا، "لقد انتهى هذا السير في الفضاء مبكرًا بسبب تسرب المياه في خدمة البدلة وتبريد السرة؛ وهذا هو الموقع المتصل بمحطة الفضاء الدولية".

وأضافت ويجل: "مازلنا نلقي نظرة على سبب تسرب المياه، وما نريد القيام به للتعافي"، موضحة "سنذهب للبحث عن الفرصة التالية للمكان الذي نريد القيام فيه بالسير في الفضاء".

تتميز البدلة الفضائية لوحدة التنقل خارج المركبة (EMU) التابعة لناسا والمستخدمة للسير في الفضاء بتصميم يعود إلى السبعينيات، وقد تم استخدامها لأول مرة خلال مهمة المكوك الفضائي STS-6 في أبريل 1983.

تتمتع وحدة التنقل خارج المركبة (EMU) بتراث طيران طويل وموثوق، إنها البدلة الفضائية التي تم استخدامها بالنسبة لجميع عمليات السير في الفضاء لمكوك الفضاء، فقد سمحت للطواقم بسهولة بخدمة تلسكوب هابل الفضائي، وساعدت رواد الفضاء في بناء محطة الفضاء الدولية أيضًا.

وتؤكد الأجيال الجديدة من بدلات الفضاء التابعة لوكالة ناسا والصناعات الخاصة على مرونة أفضل مع المواد المحدثة، إلى جانب تحسين الحجم لاستيعاب جميع الأجناس.