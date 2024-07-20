تكنولوجيا: ASUS تطلق ROG Magic 16 Air برقاقة Ryzen AI 9 HX 370 وكرت شاشة RTX 4060

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت ASUS مؤخراً جهاز الحاسب المخصص للألعاب ROG Magic 16 Air الذي ينطلق بمعالج Ryzen AI 9 HX 370، وكرت شاشة RTX 4060.

يتميز جهاز ROG Magic 16 Air الجديد بشاشة OLED بجودة عرض 2.5K ومعدل تحديث 240Hz، كما تدعم الشاشة سطوع بنسبة 500 nits.

ويدعم هذا الإصدار معالج Ryzen AI 9 HX 370 بسرعة turbo تصل إلى 5.1GHz، وذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X، وسعة تخزين 1 تيرابايت في سعة PCIe 4.0 SSD.

وللإتصال يضم جهاز ROG Magic 16 Air منفذ USB 4، ومنفذ USB 3.2 Gen2، واثنان من منافذ USB-A، ومنفذ HDMI 2.1، ومدخل 3.5مم للسماعات.

أيضاً إلى جانب معالج Ryzen AI 9 HX 370 يضم الجهاز كرت شاشة RTX 4060، ويأتي الجهاز المخصص للألعاب بوزن 1.85 كجم، ويتوفر النموذج المميز بكرت شاشة RTX 4060 بسعر 2200 دولار، أو نموذج مميز بكرت شاشة RTX 4070 بسعر 2475 دولار.

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