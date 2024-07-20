شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن نموذج GPT- 4o Mini AI الجديد والان مع تفاصيل الخبر

قدمت "أوبن إيه أي" GPT-4o mini، وهو إصدار أصغر حجمًا وبأسعار معقولة من نموذج الذكاء الاصطناعي القوي GPT-4o، ويهدف هذا النموذج الجديد إلى جعل الذكاء الاصطناعي المتقدم في متناول نطاق أوسع من المطورين والمستخدمين من خلال خفض التكاليف بشكل كبير.

قوة فعالة من حيث التكلفة

بسعر 15 سنتًا فقط لكل مليون رمز إدخال و60 سنتًا لكل مليون رمز إخراج، يعد GPT-4o mini أرخص بكثير من الطرازات السابقة مثل GPT-3.5 Turbo، وهذا يجعله حلاً فعالاً من حيث التكلفة لمختلف التطبيقات، بما في ذلك:

مهام السياق الكبيرة: يمكن لـ GPT-4o mini التعامل مع المواقف التي تتطلب سياقًا واسع النطاق، مثل معالجة سجل دردشة دعم العملاء أو تحليل قواعد التعليمات البرمجية الكاملة.

التفاعلات في الوقت الفعلي: أوقات الاستجابة السريعة للنموذج تجعله مثاليًا للتفاعلات النصية في الوقت الفعلي، مثل برامج الدردشة الآلية أو المساعدين الافتراضيين.

مسارات عمل متعددة النماذج: يمكن للمطورين دمج GPT-4o mini في مهام سير العمل التي تتضمن نماذج ذكاء اصطناعي متعددة للمهام المعقدة.

أداء مثير للإعجاب

على الرغم من قدرته على تحمل التكاليف، يتميز جهاز GPT-4o mini بأداء مثير للإعجاب، فهو يتفوق على النماذج الصغيرة الأخرى في مهام التفكير والرياضيات والبرمجة، حيث حقق 87% و87.2% في معايير مثل MGSM وHumanEval، على التوالي.

السلامة اولا

تعطي OpenAI الأولوية للسلامة مع GPT-4o mini، يتضمن النموذج ضمانات مثل التدريب المسبق على المحتوى الذي تمت تصفيته والتعلم المعزز مع التعليقات البشرية لضمان توافقه مع إرشادات السلامة، بالإضافة إلى ذلك قام أكثر من 70 خبيرًا خارجيًا بتقييم النموذج لتحديد المخاطر المحتملة والتخفيف منها.

التوفر

يتوفر GPT-4o mini من خلال واجهات برمجة تطبيقات OpenAI، بما في ذلك واجهة برمجة تطبيقات المساعدين، وواجهة برمجة تطبيقات إكمال الدردشة، وواجهة برمجة تطبيقات Batch، حيث يمكن للمستخدمين المجانيين وPlus وTeam على ChatGPT الوصول إليه بدءًا من الآن، مع حصول مستخدمي المؤسسات على إمكانية الوصول الأسبوع المقبل، وتخطط OpenAI أيضًا لتقديم إمكانيات الضبط الدقيق لمزيد من التخصيص.