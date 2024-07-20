شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث CrowdStrike الكارثي .. 5 أشياء يجب معرفتها حول انقطاع الخدمة حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسببت شركة CrowdStrike، وهي شركة للأمن السيبراني مقرها تكساس، في واحدة من أكبر حالات انقطاع الخدمة على مستوى العالم في الآونة الأخيرة عندما أدت إلى تعطيل العديد من خدمات مايكروسوفت بعد تحديث أحد منتجاتها يوم الجمعة، بحسب موقع gadgets360 الهندى.

حيث تم الإبلاغ عن تأثر الخدمات عبر المؤسسات المختلفة حول العالم، بما في ذلك المطارات والبنوك ووسائل الإعلام، مما أدى إلى تأخير الرحلات الجوية، والأخطاء أثناء حجز التذاكر، وفشل البث، وعدم القدرة على سداد المدفوعات.

حتى أن هذه الفوضى لفتت انتباه إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة Tesla وSpaceX، الذي وصفها بأنها "أكبر فشل في مجال تكنولوجيا المعلومات على الإطلاق"، ومع نهاية هذه الأحداث، مع اقتراب الستار من نهايته في يوم حافل بالأحداث، إليك 5 أشياء يجب معرفتها حول انقطاع خدمة مايكروسوفت العالمي.

انقطاع الخدمة العالمي: 5 أشياء يجب معرفتها السبب الجذري

تطورت المشكلة بعد تحديث "المحتوى الفردي" الذي أطلقته شركة CrowdStrike لبرنامج Falcon Sensor الخاص بها، ووفقًا لـ CrowdStrike، ترجع المشكلة إلى فشل ملف النظام "csagent.sys"، على الكمبيوتر المحمول الذي يعمل بنظام التشغيل ويندوز، وقد أدرجت مايكروسوفت الخطأ برمز الإيقاف "PAGE_FAULT-IN-NONPAGED_AREA".

الأخطاء التي تمت مواجهتها

تقول مايكروسوفت إن المشكلة ظهرت في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي (3:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، حيث يواجه العملاء في منطقة وسط الولايات المتحدة مشكلات أثناء الوصول إلى خدمات Azure، وبدأ مستخدمو أجهزة الكمبيوتر الشخصية في مواجهة "شاشة الموت الزرقاء" المخيفة على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز، و لم تؤدي إعادة التشغيل إلى حل المشكلة، حيث علقت الأجهزة في حلقة تمهيد.

التأثير

بسبب خطأ CrowdStrike، تعطلت الخدمات في جميع أنحاء العالم، تم الإبلاغ عن تأثر شركات تكنولوجيا المعلومات والمطارات والبنوك والقطاعات الأخرى، وعلقت شركات الطيران الكبرى في جميع أنحاء العالم رحلاتها، بما في ذلك دلتا ويونايتد وأمريكان إيرلاينز في الولايات المتحدة، كما أصدرت شركة Akasa Air وIndigo وشركات طيران هندية أخرى بيانات حول انخفاض الخدمات، وأثرت المشكلة أيضًا على أنظمة البوابة، حيث ورد أن الأشخاص في المملكة المتحدة غير قادرين على معالجة مدفوعات البطاقة، كما تم الإبلاغ عن أن وسائل الإعلام تواجه مشكلات، حيث كانت سكاي نيوز وCBBC في المملكة المتحدة وABC News الأسترالية من بين المتأثرين.

الرد

كشفت مايكروسوفت عن وجود العديد من "إجراءات التخفيف" قيد التنفيذ، بينما ركزت أيضًا على إعادة توجيه حركة المرور المتأثرة إلى "الأنظمة السليمة"، فيما أصدر الرئيس التنفيذي لشركة CrowdStrike، جورج كورتز، بيانًا أبلغ فيه أنه تم تحديد السبب الجذري وتصحيحه.

وكشف كورتز أن الخطأ لم يكن بسبب "حادث أمني أو هجوم إلكتروني" ولكن بسبب خلل في تحديث محتوى واحد لمنصة ويندوز.

الحل المؤقت

بالنسبة لأولئك الذين ما زالوا متأثرين بالمشكلة، اقترحت CrowdStrike حلاً بديلاً. يمكن للمستخدمين تشغيل جهاز ويندوز في الوضع الآمن أو فتح بيئة الاسترداد لـ ويندوز، والانتقال إلى إعدادات النظام. يُقال إن حذف ملف بعنوان "C-00000291*.sys" يؤدي إلى حل المشكلة.